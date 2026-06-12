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Mesto Nitra ukončilo rekonštrukciu Dolnočermánskej ulice
Súčasťou projektu bolo uloženie nového povrchu vozovky.
Autor TASR
Nitra 12. júna (TASR) - Mesto Nitra ukončilo rekonštrukciu komunikácie na Dolnočermánskej ulici. Ako informovalo, náklady na stavebné práce dosiahli sumu 126.235 eur s DPH.
Súčasťou projektu bolo uloženie nového povrchu vozovky. „V smere od Matice slovenskej po križovatku s Hviezdoslavovou sme použili betónový povrch. Ten lepšie odoláva zaťaženiu áut, ktoré stoja na križovatke a nevytvárajú sa tak koľaje či vlny. V opačnom smere bol použitý asfaltový povrch,“ uviedol mestský úrad.
V rámci stavebných prác bolo opravené podložie, zlepšilo sa odvodnenie a zrekonštruovaná bola aj kanalizačnú vpusť. „Opravili sme tiež autobusové výbočisko a obnovilo sa vodorovné dopravné značenie,“ doplnil magistrát.
Súčasťou projektu bolo uloženie nového povrchu vozovky. „V smere od Matice slovenskej po križovatku s Hviezdoslavovou sme použili betónový povrch. Ten lepšie odoláva zaťaženiu áut, ktoré stoja na križovatke a nevytvárajú sa tak koľaje či vlny. V opačnom smere bol použitý asfaltový povrch,“ uviedol mestský úrad.
V rámci stavebných prác bolo opravené podložie, zlepšilo sa odvodnenie a zrekonštruovaná bola aj kanalizačnú vpusť. „Opravili sme tiež autobusové výbočisko a obnovilo sa vodorovné dopravné značenie,“ doplnil magistrát.