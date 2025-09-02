Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

MEDVEĎ V NITRE: Videli ho pri dražovskom kostolíku

.
Ilustračné foto. Foto: TASR František Iván

Na miesto už vyrazili mestskí policajti.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 2. septembra (TASR) - Mesto Nitra vyzvalo verejnosť na opatrnosť v okolí Kostola sv. Michala archanjela v mestskej časti Dražovce. Ako radnica informovala na sociálnej sieti, v jeho okolí bol v utorok popoludní spozorovaný medveď.

Na miesto už vyrazili mestskí policajti. „Preverujú tu situáciu a miestnych obyvateľov upozorňujú na nutnosť zvýšiť ostražitosť. V prípade, že medveďa spozorujete, okamžite kontaktujte políciu, prípadne zásahový tím Západ. Prosíme, neberte situáciu na ľahkú váhu a zbytočne neriskujte,“ vyzval verejnosť mestský úrad.


.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy