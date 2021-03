Mesto Nitra uvažuje o založení sociálneho podniku

Nitra 15. marca (TASR) – Mesto Nitra plánuje zriadiť sociálny podnik. Ľudí sa prostredníctvom internetového dotazníka pýta, o aké služby by mali záujem.



Podľa slov Lenky Marekovej z mestského úradu, by nový sociálny podnik mohol pomáhať pri riešení rôznych ťažkých životných situácií obyvateľov Nitry. „Napríklad by zamestnával znevýhodnených na trhu práce, zvyšoval kvalifikáciu obyvateľstva, ich osobné a praktické zručnosti. Zároveň by zabezpečoval komerčné služby aj pre verejnosť,“ uviedla Mareková.



Svoje názory a predstavy o práci sociálneho podniku môžu Nitrania uviesť v dotazníku. Na základe ich reakcií chce potom magistrát definovať, aká bude činnosť podniku. „Stane sa súčasťou trhu, takže nemôže byť závislý od mesta, ale musí sa vedieť uplatniť v konkurencii. Preto je veľmi dôležité definovať podnikateľský plán, na základe ktorého bude fungovať,“ skonštatoval vedúci odboru projektového a strategického riadenia na mestskom úrade Vladimír Ballay.



Ako doplnil, zisky z podnikania sa budú vracať späť do sociálneho podniku a do jeho rozvoja. „V rámci národného projektu je takýto podnik dotovaný rôznou intenzitou, napríklad preplatením mzdy vo výške 75 percent pri splnení rôznych kritérií alebo podporou pri prvotných investíciách do zabezpečenia podniku,“ dodal Ballay.