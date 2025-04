Mesto Nitra vlani hospodárilo s prebytkom vyše 9 miliónov eur

Nitra 18. apríla (TASR) - Mesto Nitra na základe schváleného rozpočtu vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom hospodárilo v roku 2024 s rozpočtovými zdrojmi vo výške 141.542.739,58 eura. Celkové príjmy mesta dosiahli 138.682.816,99 eura, celkové výdavky boli 129.629.214,08 eura.



Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2024 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 9.053.602,91 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý zverejnilo mesto Nitra.



Bežné príjmy mesta dosiahli 115.201.347,11 eura, bežné výdavky boli 108.212.453,46 eura. Prebytok bežného rozpočtu predstavoval 6.988.893,65 eura.



Kapitálové príjmy boli 15.853.342,83 eura, kapitálové výdavky dosiahli 6.366.050,43 eura. Prebytok kapitálového rozpočtu predstavuje 9.487.292,40 eura.



Príjmové finančné operácie boli 7.628.127,05 eura, výdavkové finančné operácie dosiahli 15.050.710,19 eura. Zostatkom finančných operácií je strata 7.422.583,14 eura.



Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3.946.616,88 eura, nevyčerpaných zostatkov účelových prostriedkov z minulých rokov spolu vo výške 1.681.510,17 eura a čerpanie úveru na investičné akcie vo výške dvoch miliónov eur.



Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania spolu vo výške 4.668.577,77 eura, splatenie preklenovacieho úveru vo výške 9.882.132,42 eura a príspevok spoločníka do kapitálových fondov spoločnosti NI vo výške 500.000 eur.



Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu tvorí prebytok 16.476.186,05 eura. Nevyčerpané účelové finančné prostriedky dosiahli spolu sumu 2.998.673,12 eura.



Prebytok rozpočtu mesta sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky. Takto zistený prebytok vo výške 13.477.512,93 eura navrhuje radnica použiť na vysporiadanie straty z finančných operácií vo výške 7.422.583,14 eura a na tvorbu peňažných fondov vo výške 6.054.929,79 eura.



Strata z finančných operácií bola vysporiadaná z prebytku rozpočtu. Sumu určenú na tvorbu peňažných fondov navrhuje magistrát rozdeliť do rezervného fondu vo výške 5.492.861,21 eura a do fondu mobility vo výške 562.068,58 eura.