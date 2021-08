Mesto Nitra začalo s rozmiestňovaním komunitných kompostérov

Nitra 13. augusta (TASR) – Mesto Nitra v týchto dňoch začalo na sídliskách rozmiestňovať nové komunitné kompostéry. Tie pred časom radnica ponúkla obyvateľom bytových domov zadarmo.



Mesto si od rozšírenia kompostovania sľubuje viac recyklovaného biologického odpadu. Ako pred časom uviedol viceprimátor Miloslav Špoták, kompostéry by tak do istej miery nahrádzali hnedé nádoby na kuchynský odpad. „Budú tak zároveň šetriť náklady na vývoz týchto nádob a tiež na likvidáciu tohto typu odpadu,“ uviedol.



Nový komunitný kompostér už pribudol na sídlisku Chrenová na Lipovej ulici. „Do konca roka vznikne v Nitre ďalších 20 komunitných kompostovísk. Tie budú vytvorené na základe výsledkov verejného prieskumu, ktorý mesto realizovalo,“ informoval magistrát.



Mesto považuje domáce a komunitné kompostovanie za najekologickejší a najprirodzenejší spôsob zhodnocovania bioodpadov. „Prispieva k znižovaniu množstva zmesových komunálnych odpadov, ktoré sa ukladajú na skládku, podieľa sa na znižovaní produkcie skládkových plynov, ako metán, oxid uhličitý a dusík a v konečnom dôsledku bojuje proti globálnemu otepľovaniu,“ uviedla radnica.