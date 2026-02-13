< sekcia Regióny
Mesto Nitra začalo s výstavbou cyklotrasy v Krškanoch
Nová cyklotrasa bude dlhá 1,5 kilometra a spojí ulice Krškanská a K rieke. Napojená bude na už existujúce úseky a jej súčasťou bude aj odpočívadlo so servisným stanovišťom.
Autor TASR
Nitra 13. februára (TASR) - Nitrianska radnica v týchto dňoch začala s výstavbou cyklotrasy, ktorá bude viesť po nábreží rieky Nitra v mestskej časti Krškany. Ako uviedol primátor Marek Hattas, v prvej fáze sa pracuje pri moste do bývalej kafilérie a pri Pullmannovom mlyne.
Nová cyklotrasa bude dlhá 1,5 kilometra a spojí ulice Krškanská a K rieke. Napojená bude na už existujúce úseky a jej súčasťou bude aj odpočívadlo so servisným stanovišťom. „K realizácii pristupujeme citlivo, aby sme zachovali výnimočnú atmosféru tohto miesta,“ povedal Hattas.
Predpokladané náklady na realizáciu investície sú vo výške 302.515 eur vrátane DPH. „V súvislosti s výstavbou upozorňujeme, že od pondelka 16. februára bude cyklotrasa v úseku od bývalej kafilérie smerom na Ivanku pri Nitre uzatvorená,“ doplnil mestský úrad.
