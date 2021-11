Mesto Nitra zatiaľ adventné trhy rušiť nechce

Nitra 19. novembra (TASR) – Nitrianska radnica zatiaľ nechce zrušiť plánované adventné trhy ani vianočné mestečko. To má na Svätoplukovom námestí fungovať od 28. novembra do 23. decembra.



Na námestí je už niekoľko dní osadený vianočný strom a v súčasnosti už prebieha inštalácia stánkov. Tie budú tento rok rozložené na väčšej ploche ako po iné roky. „Našim zámerom je vytvoriť komornejšiu atmosféru a využiť aj nové moduly a sedenia osadené na Svätoplukovom námestí. Zároveň sa budeme snažiť prispôsobiť aj aktuálnemu COVID automatu,“ uviedla pred časom vedúca odboru kultúry Dagmar Bojdová.



Podľa primátora Mareka Hattasa zrušenie adventných trhov zatiaľ nie je aktuálne. „Zrušiť ich je to najjednoduchšie. Buďme radšej pripravení na to, že pôjdeme v nejakom režime. Vstupujú do toho rôzne ďalšie faktory, bude treba preskúmať nové vyhlášky ohľadom schvaľovaných tvrdších opatrení. Organizácia adventného mestečka teda bude umením možného. V danom momente dáme rozhodnutie, v akom režime v ňom budeme fungovať,“ uviedol primátor.



Mesto sa v súčasnosti snaží robiť všetko preto, aby sa Nitriansky okres nedostal do čiernej farby COVID automatu. Radnica zriadila mobilné očkovacie miesta v obchodnom centre Mlyny, v poliklinikách na sídliskách Klokočina a Chrenová a postupne ich buduje aj v ďalších mestských častiach. „Do toho, aby sme sa nedostali do čiernej farby potrebujeme v okrese zaočkovať ešte 49 ľudí nad 50 rokov,“ povedal Hattas.