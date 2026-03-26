Mesto Nitra zatiaľ ekonomické opatrenia prijímať nebude
Mesto zatiaľ nebude predkladať do mestského zastupiteľstva návrh na úpravu cien cestovného v mestskej hromadnej doprave.
Autor TASR
Nitra 26. marca (TASR) - Mesto Nitra aktuálne neplánuje prijímať žiadne ekonomické opatrenia súvisiace s vojenským konfliktom na Blízkom východe. Tlak na výrazný nárast cien pohonných látok či plynu zatiaľ samospráva nepocítila. „Neevidujeme, že by na Slovensku nateraz došlo k väčšiemu výkyvu v cenách,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Mesto zatiaľ nebude predkladať do mestského zastupiteľstva návrh na úpravu cien cestovného v mestskej hromadnej doprave. Krátkodobé výkyvy cien aktuálne neovplyvňujú náklady mesta na tarifný kilometer, pretože mesto má s dopravcom dopredu dohodnutú fixnú cenu za tarifný kilometer. „Dopravcovia navyše majú zväčša, vo vlastnom záujme, vyrokované so spoločnosťami prevádzkujúcimi čerpacie stanice dlhodobé ceny. Tie tiež zamedzujú zvýšeniu ich nákladov pri krátkodobých výkyvoch cien,“ skonštatoval Holúbek.
Radnica nateraz neplánuje pristupovať ani k zmenám poplatkov a sadzieb daní. „Situáciu okolo vývoja cien ropy na trhoch sledujeme a vyhodnocujeme,“ potvrdil hovorca mesta.
Mesto zatiaľ nebude predkladať do mestského zastupiteľstva návrh na úpravu cien cestovného v mestskej hromadnej doprave. Krátkodobé výkyvy cien aktuálne neovplyvňujú náklady mesta na tarifný kilometer, pretože mesto má s dopravcom dopredu dohodnutú fixnú cenu za tarifný kilometer. „Dopravcovia navyše majú zväčša, vo vlastnom záujme, vyrokované so spoločnosťami prevádzkujúcimi čerpacie stanice dlhodobé ceny. Tie tiež zamedzujú zvýšeniu ich nákladov pri krátkodobých výkyvoch cien,“ skonštatoval Holúbek.
Radnica nateraz neplánuje pristupovať ani k zmenám poplatkov a sadzieb daní. „Situáciu okolo vývoja cien ropy na trhoch sledujeme a vyhodnocujeme,“ potvrdil hovorca mesta.