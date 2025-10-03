< sekcia Regióny
Mesto Nitra zrekonštruuje Materskú školu T. Vansovej
Škôlku tvoria tri pavilóny, v ktorých sú herne, spálne i administratívne a technické priestory.
Autor TASR
Nitra 3. októbra (TASR) - Nitrianska radnica zrekonštruuje Materskú školu (MŠ) T. Vansovej. Mesto už v rámci prípravných prác ukončilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), mesto uzavrie zmluvu s firmou Construction, ktorá plánované stavebné práce zrealizuje za 510.221,40 eura s DPH.
Škôlku tvoria tri pavilóny, v ktorých sú herne, spálne i administratívne a technické priestory. Projekt počíta so zateplením obvodových i strešných plášťov budov, s výmenou dverí a okien a vymaľovaním priestorov.
Súčasťou rekonštrukcie je aj nový bleskozvod, návrh úpravy vykurovacieho systému a vybudovanie dažďovej záhrady. „Realizáciou uvedených opatrení sa v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy a k zlepšeniu celkovému vzhľadu objektu MŠ,“ konštatuje sa v zadaní projektu.
