Mesto Nová Baňa získalo prostriedky na rekonštrukciu budovy kina Vatra

Nová Baňa 2. augusta (TASR) - Mesto Nová Baňa zrekonštruuje budovu, ktorú miestni volajú aj kino Vatra. Na projekt rozsiahlej rekonštrukcie tejto verejnej administratívnej budovy získalo dotáciu vo výške 890.000 eur zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.



Projektová manažérka mesta Lenka Šubová pre TASR priblížila, že išlo o typ výzvy, pri ktorej sa výška spolufinancovania projektu odvíjala od miery zníženia energetickej náročnosti objektu. "Keďže budova dosiahla nad 60 percent, čo bolo pre nás smerodajné a prioritné, tým pádom si mesto zabezpečilo stopercentné financovanie projektu a spoluúčasť sa tu nevyžaduje," vysvetlila.



Rekonštrukčné práce sa budú týkať exteriéru aj interiéru budovy. Na budove vymenia strechu, okná a tiež ju zateplia. Disponovať bude fotovoltickými panelmi. "V interiéri bude vzduchotechnika zamenená za klímu," podotkla Šubová s tým, že objekt bude mať po rekonštrukcii bezbariérový vstup a sociálne zariadenia. Obnovou prejde aj foyer, kde pribudne prechodová rampa, aby sa do hľadiska dostali aj imobilní občania.



Súčasťou projektu nie je výmena pôvodných sedadiel. Mesto podľa Šubovej zvažuje, že by sedenie mohlo byť sklápateľné, čím by získalo priestor na ďalšie využitie. Prípadná výmena troch stovák sedadiel však bude podľa nej ešte predmetom ďalších rokovaní a závisieť bude aj od finančných možností a prípadných externých zdrojov.



S prácami na obnove budovy by podľa Šubovej mohli začať na jeseň tohto roka. Aktuálne samospráva pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa prác a tiež čaká na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie.