Mesto Nové Zámky pripravuje modernizáciu ZŠ Nábrežná

Nové Zámky 2. júla (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje projekt rekonštrukcie a modernizácie Základnej školy (ZŠ) Nábrežná. Ako uviedla radnica, predpokladaný rozpočet projektu je 1.068.131 eur. "Výška nenávratného finančného príspevku je vyčíslená na 982.680 eur a spolufinancovanie mesta vo výške minimálne osem percent na 85.451 eur," informoval mestský úrad.



Projekt počíta so zavedením konceptu smart školy. "Princíp zelenej školy zasa počíta s inštaláciou fotovoltických panelov, ktoré pomôžu ušetriť energie a zároveň prispejú k ochrane životného prostredia. Koncept digitálnej školy bude spočívať vo vytvorení digitálnej knižnice, čo prispeje k rozvoju vzdelávacieho prostredia a k posilneniu digitálnej gramotnosti žiakov," vysvetlila radnica.



ZŠ Nábrežná sa má stať po rekonštrukcii a modernizácii aj inkluzívnou školou. Bude preto vybavená zdvíhacou plošinou, ktorá umožní prístup do budovy aj pre žiakov so zdravotným postihnutím. "Súčasťou projektu je aj zriadenie moderných učebníc schopných ponúknuť interaktívne technológie a výukové prostriedky, ktoré zlepšujú kvalitu výučby," doplnil mestský úrad.