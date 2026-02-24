< sekcia Regióny
Mesto Nové Zámky pripravuje revitalizáciu Majzonovho námestia
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.146.628,17 eura, podstatná časť nákladov bude hradená z fondov Európskej únie.
Autor TASR
Nové Zámky 24. februára (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje revitalizáciu Majzonovho námestia. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), projekt bude spočívať predovšetkým vo výstavbe vodozádržných opatrení a výsadbe zelene.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.146.628,17 eura, podstatná časť nákladov bude hradená z fondov Európskej únie. Výsledkom projektu bude zadržanie vody z celej plochy námestia, ktorá bola doteraz odvádzaná do splaškovej kanalizácie. „Navrhovaný je žľabový systém, ktorý odvádza vodu do akumulačných nádrží. Tá bude využitá na zavlažovanie navrhnutej zelene alebo jej prebytok bude odvedený do vsakovacích objektov,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Súčasťou stavebných prác budú sadové úpravy, drobná architektúra i zavlažovanie. Okrem toho sa vybudujú komunikácie, spevnené plochy a vodozberný systém s vodovodnou prípojkou, areálovými rozvodmi vody, kanalizačnou prípojkou i verejným osvetlením. „Predpokladané trvanie stavebných prác je deväť mesiacov,“ uvádza sa vo vestníku ÚVO.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.146.628,17 eura, podstatná časť nákladov bude hradená z fondov Európskej únie. Výsledkom projektu bude zadržanie vody z celej plochy námestia, ktorá bola doteraz odvádzaná do splaškovej kanalizácie. „Navrhovaný je žľabový systém, ktorý odvádza vodu do akumulačných nádrží. Tá bude využitá na zavlažovanie navrhnutej zelene alebo jej prebytok bude odvedený do vsakovacích objektov,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Súčasťou stavebných prác budú sadové úpravy, drobná architektúra i zavlažovanie. Okrem toho sa vybudujú komunikácie, spevnené plochy a vodozberný systém s vodovodnou prípojkou, areálovými rozvodmi vody, kanalizačnou prípojkou i verejným osvetlením. „Predpokladané trvanie stavebných prác je deväť mesiacov,“ uvádza sa vo vestníku ÚVO.