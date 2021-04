Mesto Nové Zámky sa snaží obnoviť Fogdovu baštu

Nové Zámky 3. apríla (TASR) – Mesto Nové Zámky finišuje s obnovou takzvanej Fogdovej bašty. Tá už má za sebou druhú fázu rekonštrukcie a čoskoro by mohla opäť slúžiť verejnosti.



Bašta stojí na Podzámskej ulici a je často mylne považovaná za zvyšok novozámockej pevnosti. „Mala však úplne inú históriu. Okolo roku 1870 ju na mieste Ernestovej bašty postavil miestny nadšenec pre novozámockú históriu advokát Károly Fogd. Šesťuholníkový pôdorys mal pripomínať slávu pôvodnej novozámockej pevnosti z obdobia obrany Európy pred osmanskými okupačnými vojskami,“ informovala radnica.



Vežička s priľahlým parčíkom bývala obľúbeným miestom prechádzok Novozámčanov, neskôr začala chátrať a hrozilo jej samovoľné zrútenie. Mesto sa preto rozhodlo vrátiť celý priestor do čo najautentickejšieho stavu, oživiť baštu a z parku spraviť odpočinkovú zónu. „Prvá fáza sa začala v septembri 2019 a zahŕňala statické zabezpečenie, domurovanie bočnej kaverny, vyšpárovanie muriva, vybudovanie provizórnej striešky proti zatekaniu objektu a jeho celkové statické zabezpečenie. Stavbári nanovo vymurovali bočný podporný stĺpik, okno a strieľňu. V aktuálne prebiehajúcej druhej fáze sa doplnilo chýbajúce murivo v celom plášti až po atiku. Na záver bude treba urobiť izoláciu a vymurovať ozdobnú atiku s výstupkami pripomínajúcimi vežové cimburie,“ oznámil magistrát.



Ako pripomenula radnica, stavbári používajú dobové zloženie malty, pôvodné staviteľské postupy, použité tehly s pôvodnými rozmermi a kameň čo najviac pripomínajúci originálny materiál. Ponechali aj pôvodné oceľové obruče spevňujúce obvod vežičky. „Iniciály na zachovaných tehlách dokazujú ich miestny pôvod. Podľa nich sa dá identifikovať, že bašta je po kostoloch najstarším zachovaným objektom v centre mesta. Nad vstupom do bašty bude pripevnený erb mesta Nové Zámky,“ uviedla radnica.