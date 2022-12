Mesto odhaduje, že zimná údržba Zvolena bude stáť rovnako ako vlani

Zvolen 28. decembra (TASR) – Mesto Zvolen predpokladá, že zimná údržba v sezóne 2022/2023 vyjde na sumu 730.000 eur. Odhad stanovili podľa vyhodnotenia minuloročnej zimy. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že všetko však závisí od charakteru počasia.



Ako dodal, mesto sa stará o 101 kilometrov ciest a 95 kilometrov chodníkov. Zimnú údržbu zabezpečuje z väčšej časti prostredníctvom svojho zmluvného partnera. "Niektoré ulice však čistí vlastnými zamestnancami a technikou svojho strediska komunálnych služieb," spomenul. Konkrétne sú to napríklad sídlisko Zlatý potok a niektoré ďalšie menšie lokality mesta. V rámci strediska podľa hovorcu pracuje na zimnej údržbe šesť až osem ľudí. K dispozícii majú dva špeciálne traktory a ďalšiu techniku. "Samozrejme, množstvo miest je potrebné dočisťovať ručne," podotkol.



Svatuška spresnil, že zmluvný partner má k dispozícii väčší počet ľudí. "Čo sa týka techniky, používa všetky druhy sypačov, od veľkých až po tie najmenšie, keďže musí obsiahnuť veľkú väčšinu ciest a chodníkov v meste," informoval.



V zimnom období 2021/2022 zaznamenali vo Zvolene 12 dní sneženia. Vyplýva to z materiálu, v ktorom samospráva vyhodnocovala vlaňajšiu zimnú údržbu. "Celé zimné obdobie sa prejavilo nižším počtom dní so snehovými zrážkami," konštatuje s tým, že veľakrát však boli zmeny počasia a výkyvy teplôt.



Dôvodová správa porovnávala aj sumy zimnej údržby vo Zvolene v minulých rokoch. Napríklad v sezóne 2020/2021, keď zaznamenali 13 dní sneženia, vyšla údržba na 445.250 eur. Zima 2019/2020 s deviatimi dňami sneženia sa skončila s účtom 397.039 eur.