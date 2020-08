Svidník od septembra otvorí brány na všetkých školách

Svidník 27. augusta (TASR) – Mesto Svidník otvorí od začiatku septembra všetky školy a školské zariadenia, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Radnica verí, že štát im vykompenzuje náklady spojené so zabezpečením dezinfekčných a osobných ochranných prostriedkov.



"V spolupráci s riaditeľmi zabezpečujeme dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky," uviedla pre TASR poverená vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže svidníckej radnice Erika Červená.



Radnica vydala podľa jej slov pokyn riaditeľom materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ), Základnej umeleckej školy (ZUŠ) a Centra voľného času (CVČ) na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov škôl a školských zariadení ešte pred začatím vyučovania.



"Od stredy (2. 9.) do pondelka (14. 9.) sa budeme vo Svidníku riadiť zelenou fázou odporúčaní, čo napríklad znamená neorganizovať hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého ročníka, ktoré, ak je to možné, sa uskutoční len v exteriéri. Deti v MŠ ako aj žiaci prvého stupňa ZŠ majú nosenie rúška iba odporúčané, ostatní žiaci ZŠ nosia rúško povinne všade vo vnútorných priestoroch vrátane svojej triedy," povedala Červená.



Zároveň bude podľa jej slov zabezpečené časté vetranie, dezinfekcia dotykových plôch, cvičiť sa bude len v exteriéri a školy zároveň vyčlenia priestory pre izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania.



"Dochádzka do MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Pri prvom nástupe do školského zariadenia zákonný zástupca predloží čestné prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie," vysvetlila Červená s tým, že stravovanie v MŠ a ZŠ bude zabezpečené tak, aby sa triedy nepremiešavali.



"Na úrovni Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pripravuje tlačová konferencia na tému Začiatok školského roka 2020/2021 z pohľadu miest a obcí. K tejto téme zasielame pripomienky za mesto Svidník z pohľadu zvýšených prevádzkových nákladov spojených s nutnou dezinfekciou škôl a školských zariadení, aj s ochrannými prostriedkami pre zamestnancov. V médiách sme pritom zaznamenali informáciu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude dofinancovať všetky školy a školské zariadenia z dôvodu zvýšených nákladov súvisiacich s COVID-19," dodala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.