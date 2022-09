Mesto Partizánske bude spolupracovať so Slovenskou komorou architektov

Partizánske 8. septembra (TASR) - Slovenská komora architektov (SKA) bude poskytovať samospráve Partizánskeho odborné poradenstvo pri väčších rekonštrukciách či tvorbe verejného priestoru. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré na svoj podnet Partizánske vo štvrtok uzatvorilo s odborníkmi ako prvé mesto na Slovensku.



Samospráva už so SKA spolupracovala, ako jedno z menších miest na Slovensku tam realizovali i architektonickú súťaž na podobu Námestia SNP po zbúraní výškovej budovy bývalého internátu. Architekti tiež spolupracujú s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska.



"Jednou z hlavných úloh SKA je snažiť sa apelovať na samosprávy, aby zveľaďovali svoje mestá a obce na základe kvalitatívnych kritérií. To znamená, aby to, čo sa v obciach realizuje, prebiehalo formou architektonických súťaží návrhov," načrtol predseda SKA Iľja Skoček.



Partizánske je podľa neho v tomto vzorovým príkladom, riešilo týmto spôsobom námestie a plánuje i ďalšie súťaže. "Súťaží máme stále viac a viac, za posledný rok stúpli na 40. Podpisujú to väčšie i menšie mestá, veľa obcí. Snažíme sa týmto spôsobom presadzovať kvalitu," podotkol.



"Aj keď je Partizánske menšie mesto, je súčasťou regiónu, ktorý sa transformuje. Taktiež je to región, ktorý možno viac ako iné regióny trpí viac zmenou klímy. Okrem toho je to spojené so zánikom veľkých hospodárskych a priemyselných objektov," spomenul zástupca riaditeľky úradu SKA Martin Zaiček. Architektúra vie podľa neho poskytnúť aj nástroje a cesty, ako udržať vysokú kvalitu života, ktorej súčasťou je udržanie práce, prosperity, kultúry a v neposlednom rade i životného prostredia.



"Bilaterálna zmluva o spolupráci je aj odrazom aj doterajších skúseností. Mesto tým získava úplne nový rozmer, SKA je prvá stavovská organizácia v strednej Európe a Partizánske je prvým mestom na Slovensku s touto zmluvou," poznamenal primátor Jozef Božik s tým, že chce, aby sa vytvoril priestor na diskusiu medzi SKA a architektmi z mesta a aby postupne Partizánske rozvíjali, aby sa nestalo to, že rozvoj mesta je determinovaný ekonomickou platformou a nie vizionárskou, architektonicko-urbanistickou.



Primátor mimo Námestia SNP podľa svojich slov vidí priestor aj víziu na spoluprácu i pri ďalších súťažiach pre priestor za športovou halou, Roosveltovu ulicu či Veľké Bielice.