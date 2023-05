Mesto Partizánske bude súčasťou združenia Smart Cities klub

Partizánske 6. mája (TASR) - Mesto Partizánske sa stane súčasťou občianskeho združenia Smart Cities klub. Získa tak podporu pri realizácii mestských inovácií, ako je nízkouhlíková doprava, revitalizácii priestorov či efektívnom využívaní financií v novom programovom období. Členstvo v klube odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla.



"Smart Cities je klubom miest, ktoré si navzájom zdieľajú skúsenosti v oblasti zavádzania smart technológií. Hlavne ide o záujmovú skupinu, ktorá má záujem vplývať spoločne so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Úniou miest Slovenska a ďalšími organizáciami na to, aby legislatívne prostredie a podpora miest boli čo najväčšie," načrtol primátor Jozef Božik.



Samosprávy, i tá partizánska, si chcú podľa neho brať príklady z praxe z dlhodobých členských krajín Európskej únie, štátov zo západnej i severnej Európy a aplikovať ich v prostredí na Slovensku.



"Zároveň ide o platformu, kde sú veľké krajské i menšie okresné mestá. Ide o sídla, kde primátori navzájom aktívne komunikujú so združením podnikateľov. Vytvárame platformu aj pre diskusiu s inštitúciami najmä ústrednej štátnej správy, ako sú napríklad ministerstvá či Úrad pre verejné obstarávanie," priblížil ďalej Božik.



Pilotné schémy Smart cities klubu môžu podľa radnice mestu priniesť zvýšenú lokálnu a regionálnu zamestnanosť, a to najmä v oblasti inovatívnych riešení, rozvoj obyvateľstva, oživenie centier v súlade s udržateľnými princípmi rozvoja miest. Samospráva od členstva v klube tiež môže očakávať novú formu komunikácie s obyvateľmi mesta, využívanie obnoviteľných foriem a zdrojov energií, dôraz na lokálne potraviny a potravinovú sebestačnosť či efektívnu dopravu.



So Smart Cities klubom partizánska samospráva dlhodobo spolupracovala a od tohto roka bude i aktívnym priamym členom, dodal primátor.