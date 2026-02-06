< sekcia Regióny
Mesto Partizánske chce postaviť nový šatňový trakt pri zimnom štadióne
Partizánske 6. februára (TASR) - Samospráva Partizánskeho má záujem vybudovať novú prístavbu šatňového traktu pri zimnom štadióne. Dodávateľa stavebných prác hľadá cez verejnú súťaž, náklady na výstavbu odhadla na viac ako 1,5 milióna eur. Financie chce získať z Fondu na podporu športu.
„Predmetom zákazky je demolácia starých šatní s príslušenstvom a realizácia prístavby k zimnému štadiónu na zlepšenie podmienok pre hokejovú mládež s dôrazom na optimálne podmienky šatňových priestorov v súlade s tréningovou činnosťou, ako i optimalizácia počtu šatní pre verejnosť,“ priblížila radnica v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Súčasťou je podľa nej aj návrh priestorov na kondičnú prípravu hokejistov a pomocných priestorov.
Náklady na zabezpečenie prác odhadla samospráva na 1.531.575,27 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu. „Realizácia predmetu zákazky je podmienená schválením žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu,“ doplnila radnica.
Primátor Jozef Božik pred časom priblížil, že existujúci šatňový trakt je zdevastovaný, ide o budovy, ktoré tam stoja od 70. a 80. rokov 20. storočia a sú energeticky náročné. „Pokiaľ nám Fond na podporu športu nepomôže, nemáme šancu zrealizovať nové. Budovy teda chceme zbúrať a postaviť nové. Objekt by slúžil stovkám detí, ktoré hrajú hokej,“ ozrejmil primátor.
Samotný objekt navrhovanej prístavby pozostáva z dvoch výškovo segregovaných častí, a to jednopodlažnej prízemnej časti a hlavnej lode - dvojpodlažnej časti na obdĺžnikovom pôdoryse. Obe sú s plochou strechou. V prízemnej časti mesto navrhlo vstupnú halu s brusiarňou a so zázemím pre trénerov, s technickou miestnosťou, so skladom výstroja a s klubovňou so školiacou miestnosťou. V hlavnej lodi sa bude nachádzať šesť šatní s prislúchajúcim sociálnym zázemím, druhé nadzemné podlažie bude tvoriť posilňovňa. Jednotlivé šatne sú dimenzované pre 20 hráčov.
