Mesto Partizánske ku koncu minulého roka dlžilo 4,3 milióna eur

Partizánske 22. apríla (TASR) - Mesto Partizánske ku koncu minulého roka dlžilo 4.386.357,99 eura. Jeho celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 21,3 percenta. Hospodárenie Partizánskeho v minulom roku ovplyvnil nižší výnos z podielovej dane či zákonné navýšenie miezd. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu za rok 2023, ktorý na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.



Mesto uzatvorilo minulý rok so schodkom vo výške 2,8 milióna eur, ktorý vysporiadalo z prebytku finančných operácií, spomenul primátor Jozef Božik.



Rozpočtové hospodárenie mesta tak za minulý rok predstavovalo prebytok vo výške 1.752.285,85 eura, ktorý samospráva použije na tvorbu rezervného fondu. Z neho bude opäť môcť po schválení Národnou radou SR, pravdepodobne od mája, financovať i bežné výdavky. "Máme tak nejakú základnú rezervu, ktorú chceme použiť v tomto roku na to, aby sme boli pripravení vykrývať problémy v bežných výdavkoch," podotkol primátor.



Odpustenie pôžičiek, ktoré dal štát samosprávam počas pandémie COVID-19, podľa neho čiastočne mestu uvoľní ruky na to, aby prípadne mohlo prijať ďalšie úverové zdroje, ktoré však nateraz brať nechce. "Rozpočet na tento rok je totiž tak poddimenzovaný, že sme sa museli dohodnúť s bankou, že nesplácame ani istinu. Sme v splátkach, ale nižších, než by kázala istina práve preto, že zdrojov je málo," priblížil Božik.



Samospráva v minulom roku podľa neho napriek negatívnym vplyvom na rozpočet zrealizovala viac ako 80 investícií, na viaceré získala i mimorozpočtové zdroje. V približne rovnakom objeme chce postupovať i v tomto roku, avizoval Božik. "S tým sme už začali a v každej jednej základnej škole investujeme vďaka tomu, že sme sa dohodli s riaditeľmi v súvislosti s prebytkom v normatívnom financovaní," ozrejmil primátor. K investíciám na školách zaradil i zbúranie bytového domu na Nábrežnej ulici, výstavbu cyklochodníka v Malých Bieliciach a vybudovanie telocvične v rovnakej mestskej časti.