Mesto Partizánske obnoví prezenčnú výučbu v základných školách

Partizánske 23. februára (TASR) - Mesto Partizánske od stredy (24. 2.) obnoví prezenčnú výučbu na prvom stupni miestnych základných škôl (ZŠ). Urobí tak na základe odporúčania hygienikov. Okres Partizánske sa nachádza vo štvrtom stupni varovania, epidemiologická situácia sa tam však podľa odborníkov zlepšila, proti rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva SR sa preto odvolali.



"Mesto Partizánske na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza zajtrajším dňom otvára prvý stupeň ZŠ na území mesta. Dohodlo sa tak i na utorkovej porade s riaditeľkami všetkých ZŠ, aj cirkevnej ZŠ, ktorá je v gescii Koinonie Ján Krstiteľa," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Toto rozhodnutie podľa neho vyplýva z aktuálnej epidemiologickej situácie, v rámci ktorej sa za posledné dva týždne znížila incidencia pozitívne testovaných občanov PCR alebo antigénovými testami na ochorenie COVID-19 až o polovicu. "Hoci ministerstvo zdravotníctva nezmenilo farebnú kompozíciu na mape Slovenska pre okres Partizánske, RÚVZ sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal, pretože čísla, ktoré momentálne máme, sú pre Partizánske veľmi dobré," ozrejmil.



V meste naďalej zostáva otvorená i Materská škola (MŠ) na Malej Okružnej, a to pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu robiť z domu. V súčasnosti ju navštevuje 89 detí. "Keby sme zajtra otvorili všetky MŠ, Malú Okružnú by sme museli zatvoriť, aby sa minimálne jeden deň, respektíve dva dni, mohla venovať hygienizácii. Preto sme sa rozhodli, že do pandemickej škôlky budú deti chodiť do piatka 26. februára a od pondelka 1. marca otvárame aj všetky MŠ," dodal primátor, podľa ktorého mesto aj v tomto prípade postupuje na základe odporúčania RÚVZ Prievidza.