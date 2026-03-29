< sekcia Regióny
Mesto Partizánske opäť podporí zo svojho rozpočtu komunitné projekty
Autor TASR
Partizánske 29. marca (TASR) - Mesto Partizánske opäť zo svojho rozpočtu podporí realizáciu občianskych komunitných projektov. Návrhy zámerov v rámci Komunitného participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia či organizácie zasielať radnici do 31. marca. Informovala o tom samospráva na webe mesta.
„Každý občan alebo organizácia môže do 31. marca podať v zmysle stanovených pravidiel návrh komunitného projektu z rôznych oblastí, napríklad dopravy a komunikácii, životného prostredia, kultúry, športu, sociálnej pomoci, sociálnych služieb,“ priblížila radnica.
Maximálna požadovaná suma na financovanie jedného projektu je 2000 eur. Na ich realizáciu vyčlenila radnica v tohtoročnom rozpočte mesta 20.000 eur. O zámeroch, ktoré dostanú financie, rozhodne verejnosť hlasovaním. V minulom roku mesto podporilo desať projektov.
Komunitný participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom Partizánskeho spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta. Cieľom participatívneho rozpočtu je vytvoriť pre obyvateľov Partizánskeho, ako aj formálne a neformálne organizácie so sídlom alebo pôsobením v Partizánskom priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania, ako i obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupcia.
