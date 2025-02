Partizánske 19. februára (TASR) - Mesto Partizánske plánuje obstarať štyri elektrické autobusy za približne 2,76 milióna eur, dodávateľa hľadá cez verejnú súťaž. Nákup dopravných prostriedkov pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) bude financovať z fondov Európskej únie.



Samospráva plánuje nakúpiť štyri kusy nových nízkopodlažných a dvojnápravových bezemisných elektrobusov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov, konkretizovala v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.



Náklady na obstaranie autobusov odhadla radnica na 2.760.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu a lehotu dodania maximálne 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Od uchádzačov požaduje zábezpeku vo výške 100.000 eur.



Mesto na nákup autobusov a súvisiacej infraštruktúry i v podobe nabíjacej stanice pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) využije fondy Európskej únie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR mu ešte vlani na tento účel schválilo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 3,5 milióna eur. Ide o zdroje určené pre hornú Nitru v rámci transformácie regiónu po ukončení výroby elektriny a tepla z hnedého uhlia.



Do výzvy sa mesto zapojilo samostatne, tento rok mu bude končiť zmluva o zabezpečení výkonov vo verejnom záujme, autobusy tak budú mestským majetkom. Doprava bez emisií by mala podľa primátora Jozefa Božika priniesť i to, že ľudia budú jazdiť z hľadiska mestského rozpočtu lacnejšie a ekologicky.