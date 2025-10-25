< sekcia Regióny
Mesto Partizánske sa zapojí do novej výzvy na podporu verejnej dopravy
Do výzvy na podporu verejnej dopravy s nulovými emisiami sa zapojilo aj mesto Handlová i spoločnosť SAD Prievidza, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu pre Prievidzu a Bojnice.
Partizánske 25. októbra (TASR) - Mesto Partizánske sa zapojí do novej výzvy na podporu verejnej dopravy s nulovým emisiami z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorú plánuje vyhlásiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Elektrické autobusy sa mu totiž nepodarilo doposiaľ obstarať.
Samospráva plánovala nakúpiť štyri kusy nových nízkopodlažných a dvojnápravových bezemisných elektrobusov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Náklady na ich obstaranie odhadla na 2.760.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. MIRRI jej na nákup autobusov a súvisiacej infraštruktúry i v podobe nabíjacej stanice ešte v minulom roku schválilo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 3,5 milióna eur.
Dve verejné súťaže, ktoré radnica vyhlásila, boli neúspešné. Spolu s nimi realizovala i trhové konzultácie. Primátor Jozef Božik pre TASR uviedol, že konzultácie nastavili pravidlá súťaže tak, aby ochránili záujmy mesta. „Do prvej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca, čo bolo veľmi málo. Preto sme trochu zjemnili kritériá, ale aj tak sa následne prihlásil len jeden záujemca. Tým sme boli mimo časového rámca, keďže ide o veľký projekt v hodnote, ktorý prevyšuje tri milióny eur,“ priblížil Božik.
Do výzvy na podporu verejnej dopravy s nulovými emisiami sa zapojilo aj mesto Handlová i spoločnosť SAD Prievidza, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu pre Prievidzu a Bojnice. Prievidzský dopravca nemal s MIRRI podpísanú zmluvu o NFP, vybraná firma by jej tak autobusy nestihla dodať. Upozornili na to pred časom samosprávy miest na tlačovej konferencii.
Vyhlásenie novej výzvy avizoval minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) po rokovaní so samosprávami hornej Nitry začiatkom októbra. Božik, ktorý je i predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, otázku ohľadom výzvy podľa svojich slov otvoril ešte v auguste na rokovaní tripartity so zástupcami MIRRI. „V novej výzve budú časové determinanty spĺňať predpoklady na to, aby sme sa mohli ešte raz pokúsiť vytvoriť priestor na vysúťaženie dodávateľa elektrických autobusov. Elektrifikácia verejnej dopravy je totiž veľmi dôležitá pre budúcnosť hornej Nitry,“ dodal Božik.
