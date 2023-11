Partizánske 10. novembra (TASR) - Mesto Partizánske si zoberie nový úver vo výške jedného milióna eur. Využije ho na financovanie investícií. Prijatie úveru odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní v rámci šiestej zmeny rozpočtu mesta. Tá počíta i s ďalšími investíciami.



Nový investičný úver od Všeobecnej úverovej banky vybrala komisia pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) zo štyroch bánk. Úver si mesto zoberie na desať rokov, zmluvný vzťah s bankou potrvá do 31. decembra 2034. Splátky úveru zapracuje radnica do rozpočtu mesta.



Šiesta zmena rozpočtu počíta i s presunom financií v rámci rezervy na investičné akcie. Z rezervy na prípravnú a projektovú dokumentáciu vyčlenilo mesto 14.160 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby rekonštrukcia domu smútku Šimonovany. Z rezervy na kapitálové výdavky vytvorenej z rezervného fondu presunie 310.308,61 eura na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou faktúr akcie obnovy Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom a prijatím prostriedkov z nového investičného úveru.



Samospráva nebude zatiaľ realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia na Nitrianskej ulici, financie na tento účel vo výške 95.752,20 eura preto presunula do kapitálových výdavkov v rámci položky rekonštrukcie verejného osvetlenia.



Zo zostatkov rozpočtov už zrealizovaných investičných akcií presunula radnica 35.037,10 eura do rezervy na kapitálové výdavky a 40.055,29 eura do rezervy na prípravnú a projektovú dokumentáciu.



Zmena rozpočtu počíta so zvýšením príjmov v príjmových finančných operáciách o 157.579,57 eura a v kapitálovom rozpočte so zvýšením výdavkov v rovnakej sume. Rozpočet je po šiestej zmene vyrovnaný. Po schválení úpravy bude mať mesto v rezervnom fonde 674.968,27 eura.