Mesto Partizánske vloží do vlastného imania TSM 80.000 eur

Partizánske 26. apríla (TASR) - Mesto Partizánske vloží do vlastného imania Technických služieb mesta (TSM) Partizánske 80.000 eur. Financie využije mestská firma na úhradu straty z minulých období. Vklad schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Mestskej spoločnosti sa za rok 2020 vznikla strata 156.564,82 eura. "V rozpočte je schválená dotácia vo výške 80.000 eur na nákup komunálnej techniky. Navrhujeme tieto prostriedky neposkytnúť ako dotáciu, ale použiť ich ako vklad na úhradu straty minulých rokov a spoločnosť TSM si komunálnu techniku v danej sume obstará z vlastných zdrojov," vysvetlila radnica v dôvodovej správe.



Tento vklad je podľa nej flexibilnejší ako vklad do základného imania, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra a nevyžaduje sa zmena spoločenskej zmluvy.



TSM ešte vlani dostali vklad na úhradu straty z roku 2020 vo výške 58.290,68 eura. Zostatok straty tak predstavuje 98.274,14 eura. "Tento spôsob poskytnutia finančných prostriedkov je z hľadiska dane z pridanej hodnoty (DPH) a účtovania odpisov pre TSM výrazne výhodnejší," skonštatovala radnica.