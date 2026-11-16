< sekcia Regióny
Mesto Partizánske zabezpečí bezplatný zber elektroodpadu z domácností
Obyvatelia si môžu zber objednať najneskôr do štvrtka (19. 11.) prostredníctvom webovej stránky.
Autor TASR
Partizánske 16. novembra (TASR) - Mesto Partizánske v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov Envidom opäť zabezpečí bezplatný zber elektroodpadu. Službu budú môcť obyvatelia využiť 21. novembra, elektrické spotrebiče bude organizácia zbierať priamo z adries domácností. Informovala o tom radnica na webe mesta.
„Zber je určený predovšetkým pre veľké a ťažké elektrospotrebiče, ako sú chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu či sporáky,“ konkretizovala radnica.
Podmienkou zberu je podľa nej odovzdanie aspoň jedného veľkého spotrebiča s hmotnosťou nad 25 kilogramov alebo viacerých menších spotrebičov s celkovou hmotnosťou nad 25 kilogramov.
„Obyvatelia si môžu zber objednať najneskôr do štvrtka (19. 11.) prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk, pri objednávke musia vybrať mesto Partizánske, termín zberu, vyplniť druh a množstvo spotrebičov, adresu odvozu a kontaktné údaje,“ priblížila samospráva.
Doplnila, že v deň zberu je potrebné pripraviť elektrospotrebiče do 8.00 h do vchodu bytového domu, garáže alebo na záhradu.
„Spotrebiče nesmú obyvatelia vykladať na ulicu, pred ich odovzdaním je potrebné vyčistiť ich a podľa potreby vypustiť vodu alebo odmraziť. Počas zberu je potrebné zabezpečiť prístup k spotrebičom a počkať na pracovníkov zabezpečujúcich odvoz. Elektrospotrebiče sa nevynášajú z bytov, pivníc ani povál,“ vysvetlila radnica.
„Zber je určený predovšetkým pre veľké a ťažké elektrospotrebiče, ako sú chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu či sporáky,“ konkretizovala radnica.
Podmienkou zberu je podľa nej odovzdanie aspoň jedného veľkého spotrebiča s hmotnosťou nad 25 kilogramov alebo viacerých menších spotrebičov s celkovou hmotnosťou nad 25 kilogramov.
„Obyvatelia si môžu zber objednať najneskôr do štvrtka (19. 11.) prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk, pri objednávke musia vybrať mesto Partizánske, termín zberu, vyplniť druh a množstvo spotrebičov, adresu odvozu a kontaktné údaje,“ priblížila samospráva.
Doplnila, že v deň zberu je potrebné pripraviť elektrospotrebiče do 8.00 h do vchodu bytového domu, garáže alebo na záhradu.
„Spotrebiče nesmú obyvatelia vykladať na ulicu, pred ich odovzdaním je potrebné vyčistiť ich a podľa potreby vypustiť vodu alebo odmraziť. Počas zberu je potrebné zabezpečiť prístup k spotrebičom a počkať na pracovníkov zabezpečujúcich odvoz. Elektrospotrebiče sa nevynášajú z bytov, pivníc ani povál,“ vysvetlila radnica.