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Partizánske zabezpečí opravy miestnych ciest a výtlkov
Do prác investuje 302.211 eur.
Autor TASR
Partizánske 20. júla (TASR) - Samospráva Partizánskeho i v tomto roku zabezpečí plošné opravy miestnych ciest a lokálne opravy výtlkov. Do prác investuje 302.211 eur. Dodávateľa vybrala cez verejnú súťaž. Informoval o tom v pondelok primátor Jozef Božik.
„Celková hodnota zákazky predstavuje 302.211 eur, z toho 171.954 eur bude určených na veľkoplošné opravy miestnych ciest a 130.257 eur na lokálne opravy výtlkov,“ spresnil Božik.
Spomenul, že v rámci plošných opráv mesto zabezpečí obnovu povrchov úsekov ciest na Družstevnej ulici, Ulici gen. Svobodu pri Centre voľného času, cyklistického chodníka pri ceste I/64, Krátkej ulici a Ulici Jána Švermu. „Celkovo bude obnovených 4883 štvorcových metrov (m2) vozoviek,“ zhrnul a doplnil, že v rámci lokálnych opráv plánuje mesto zabezpečiť opravu približne 2000 m2 výtlkov asfaltobetónovou zmesou.
Dodávateľom prác bude spoločnosť Strabag, vo verejnom obstarávaní predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Radnica v súčasnosti pripravuje podpis zmluvy o dielo.
„Celková hodnota zákazky predstavuje 302.211 eur, z toho 171.954 eur bude určených na veľkoplošné opravy miestnych ciest a 130.257 eur na lokálne opravy výtlkov,“ spresnil Božik.
Spomenul, že v rámci plošných opráv mesto zabezpečí obnovu povrchov úsekov ciest na Družstevnej ulici, Ulici gen. Svobodu pri Centre voľného času, cyklistického chodníka pri ceste I/64, Krátkej ulici a Ulici Jána Švermu. „Celkovo bude obnovených 4883 štvorcových metrov (m2) vozoviek,“ zhrnul a doplnil, že v rámci lokálnych opráv plánuje mesto zabezpečiť opravu približne 2000 m2 výtlkov asfaltobetónovou zmesou.
Dodávateľom prác bude spoločnosť Strabag, vo verejnom obstarávaní predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Radnica v súčasnosti pripravuje podpis zmluvy o dielo.