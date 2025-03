Mesto Partizánske zakúpi vozidlo na zber textilu

Partizánske 2. marca (TASR) - Mesto Partizánske zakúpi vozidlo na triedený zber textilného odpadu. Financie na tento účel získalo z fondov Európskej únie, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR mu schválilo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 70.000 eur. Majetkovo-právne úkony pre zabezpečenie projektu a spolufinancovanie zo strany mesta odobrili mestskí poslanci na rokovaní tento týždeň.



"Mesto sa zapojilo do výzvy MŽP SR na získanie NFP z Európskej únie a uspelo s projektom zakúpenia vozidla na zber textilného odpadu," uviedol primátor Jozef Božik.



Cieľom projektu je zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu v meste, optimalizovať zberové procesy, zvýšiť efektivitu a dostupnosť zberu textilného odpadu pre obyvateľov.



Zber textilu chce samospráva zabezpečovať niekoľkokrát do roka v jednotlivých mestských častiach. "Textil zbierame už dlhodobo. Jednak máme zberňu šatstva, ktorá je v prevádzke minimálne 20 rokov, a to na sídlisku Luhy v dome služieb. Zároveň spolupracujeme s organizáciami humanitárneho charakteru, ktoré majú v meste nádoby na zber," priblížil Božik. Samospráva podľa neho zároveň podporuje organizáciu swapov na výmenu šatstva. "To je cesta, prostredníctvom ktorej sa snažíme dať textilu druhú šancu," podotkol.



Oprávnené výdavky projektu predstavujú 76.659,08 eura, NFP je vo výške 70.526,35 eura. Na financovaní nákupu vozidla sa bude samospráva podieľať sumou 6132,73 eura.