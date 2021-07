Mesto Pezinok cez letné prázdniny rekonštruuje školské objekty

Pezinok 28. júla (TASR) - Mesto Pezinok využíva čas letných prázdnin na rekonštrukciu školských objektov. V júli sa začali opravy v Materskej škole na Záhradnej ulici 34, v Materskej škole na Svätoplukovej ulici a v priestoroch Základnej školy Na bielenisku. Investíciu do opráv vyčíslila samospráva na viac ako 40.000 eur.



"V Materskej škole na Záhradnej 34 prechádzajú rekonštrukciou dve triedy. Mení sa káblové vedenie, maľujú sa stropy a steny a montujú nové drevené zábrany vykurovacích telies," spresnilo na svojom webe mesto. Práce v celkovej hodnote 7226 eur majú byť dokončené do konca júla.



V Materskej škole na Svätoplukovej ulici sa obnovujú terasy vrátane malých schodísk a deliacich múrikov. Projekt v sume 12.481 eur by mal byť ukončený do konca júla. "Rekonštrukčné práce na Základnej škole Na bielenisku sa realizujú v školskej kuchyni. Predmetom opravy je podlaha – pôvodná keramická dlažba sa vymení za polyuretánovú liatu podlahu s protišmykovou úpravou," uviedla samospráva. Priestory kuchyne budú aj vymaľované. Práce v hodnote 21.217 eur majú byť dokončené do konca augusta.