Mesto Pezinok rieši, ako po 15. novembri zabezpečí MHD

Pezinok 10. novembra (TASR) - Pezinok aktuálne rieši, ako po 15. novembri zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu (MHD). V polovici novembra sa totiž v Bratislavskom kraji mení autobusový regionálny dopravca. Zmluva medzi novým dopravcom Arriva a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) však pokrýva len medzimestskú dopravu.



"V dôsledku tejto situácie viaceré mestá, medzi nimi aj mesto Pezinok, intenzívne riešia situáciu tak, aby došlo k zabezpečeniu spojov MHD," skonštatovala pezinská samospráva.



Vedenie Pezinka deklaruje, že rokuje s jednotlivými poskytovateľmi autobusovej dopravy. Cieľom je zabezpečiť časť spojov na nevyhnutné obdobie, ktoré chce mesto využiť na vyhlásenie verejného obstarávania a na výber najvhodnejšieho poskytovateľa MHD.



"Cieľom je, aby od 15. novembra bola linka 522 zabezpečená v rozsahu poskytovania služieb deťom do a zo školy, ľuďom do práce, zamestnancom do Pinelovej nemocnice," podotkla samospráva.



BSK minulý týždeň reagoval na oznámenie končiaceho regionálneho dopravcu v kraji Slovak Lines, ktorý ruší aj niektoré školské autobusy, prihraničné spoje či spoje v MHD. Tie dopravca zabezpečoval na základe osobitných zmluvných vzťahov ako komerčnú službu, ktorú kraj nijako nefinancoval. Kraj pripomenul, že vo svojej kompetencii má len prímestskú autobusovú dopravu a za rušenie iných spojov zodpovednosť nenesie. MHD má v kompetencii príslušné mesto.



"Zástupcovia miest Malacky, Pezinok a Senec boli ešte pred vyhlásením súťaže na nového regionálneho autobusového dopravcu oboznámení, že v prípade záujmu o prevádzku liniek MHD si musia sami, v zmysle zákonných pravidiel vybrať dopravcu a vydať vlastné licencie a cestovné poriadky," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Súťaž vyhlásil kraj v apríli 2020.



Školské spoje sú podľa BSK osobitnou pravidelnou autobusovou prepravou, kde sa uzatvára zmluvný vzťah medzi objednávateľom (školou alebo obcou) a poskytovateľom (dopravcom). "Ak došlo k ukončeniu alebo vypovedaniu zmluvného vzťahu a škola má záujem o zabezpečenie tejto služby, bude potrebné uzatvoriť nový zmluvný vzťah s akýmkoľvek dopravcom," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



V Bratislavskom kraji sa v novembri zmení regionálny autobusový dopravca. Zmluva medzi samosprávnym krajom a doterajším dopravcom Slovak Lines sa končí v nedeľu (14. 11.). Od pondelka (15. 11.) bude prímestskú dopravu v kraji prevádzkovať nový dopravca Arriva.