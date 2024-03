Mesto Pezinok zakúpilo päť nových defibrilátorov

Bratislava/Pezinok 3. marca (TASR) - Mesto Pezinok zakúpilo päť nových automatizovaných externých defibrilátorov (AED). Prístupné sú na miestach so zvýšenou koncentráciou ľudí. TASR o tom informovali z mestského úradu.



"Defibrilátory zachraňujú život. Práve v neočakávaných situáciách musíme byť pripravení zachrániť to najcennejšie, čo máme. Preto som veľmi rád, že sa nám podarilo nákup a inštaláciu zrealizovať," skonštatoval primátor Pezinka Roman Mács.



Nový defibrilátor sa nachádza na budove Pezinského kultúrneho centra na Holubyho ulici, pri Materskej škole gen. Pekníka, v Dennom centre na Cajlanskej ulici, pri novej pumptrackovej dráhe na Fajgalskej ceste a na plavárni na Komenského ulici. Mestským defibrilátorom disponuje zároveň aj mestský úrad na Radničnom námestí, ktorý je v správe stálej služby mestskej polície.



Mesto zároveň žiada občanov, aby v prípade potreby použitia postupovali podľa pokynov uvedených pri každom nainštalovanom defibrilátore. Kód na otvorenie prístroja dostanú po zavolaní na tiesňovú linku 155 alebo 112. Počas záchrany života je podľa samosprávy dôležité neustále počúvať pokyny prístroja a záchranára na linke.



Tri nové defibrilátory má napríklad aj bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica, ktorá zároveň zorganizovala ukážku práce s nimi. Defibrilátory sú umiestnené na fasáde miestneho úradu na Námestí rodiny, na budove futbalových šatní a v športovej hale.



"Defibrilátory vnímame ako nástroj dostupnej zdravotnej pomoci pre všetkých. Zatiaľ žiadny z nich nebol použitý, no v prípade potreby sme pripravení tento počet zvýšiť," podotýka starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.