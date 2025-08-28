< sekcia Regióny
Mesto Piešťany hľadá nového dopravcu pre mestskú autobusovú dopravu
Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - Mesto Piešťany hľadá dopravcu pre mestskú autobusovú dopravu (MAD) na roky 2027 až 2037. Koncept počíta s tým, že vozidlá MAD v priemere ročne najazdia cez 70.000 kilometrov. Prinesie viac benefitov, napríklad viac spojov, kratšiu prepravu, lepšie prestupy, ale aj menej čakania a pravidelné intervaly. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
MAD prinesie cestujúcim aj klimatizované autobusy, z ktorých minimálne tri budú bezemisné či s obrazovkami a novými informačnými tabuľami. „Cestujúcim budú zastávky oznámené hlásením, nástup bude umožnený všetkými dverami a samozrejmosťou bude platba priložením platobnej karty, mobilného telefónu alebo aj systémom tzv. električeniek, či už mesačných, ročných alebo iných predplatných cestovných lístkov,“ priblížila.
Všetky zastávky budú po novom na znamenie, od čoho sa očakáva vyššia rýchlosť autobusovej dopravy, zmena prinesie tiež viac autobusových zastávok bližšie k cestujúcim, zníženie cestovných nákladov a lepší komfort pre cestujúcich.
Nová zmluva počíta aj s budúcou možnosťou zaradenia MAD mesta Piešťany do integrovaného dopravného systému. „Obdobie prevádzky je nastavené od júla 2027 do júna 2037 s možnosťou predĺženia kontraktu o jeden rok. Víťazný dopravca má tak dostatočný čas na vytvorenie zázemia, obstaranie nových vozidiel a hladké spustenie systému,“ doplnila. Predpokladaná hodnota zákazky je 25.438.703 eur bez DPH, uchádzači môžu ponuky predkladať do konca októbra 2025.
Obstarávanie vychádza z pôvodnej Optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany, ktorá bola aktualizovaná z dôvodu zmeny koncepcie železničnej dopravy, legislatívnych zmien, zástavby v meste a ďalších požiadaviek obyvateľov mesta. Základným cieľom je čo najväčšia efektivita prevádzky MAD.
