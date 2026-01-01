< sekcia Regióny
Mesto Piešťany hodnotí rok 2025 ako mimoriadne úspešný
Okrem iného Piešťany v roku 2025 posilnili komunitný život, bezpečnosť a podporu kultúrnych a športových podujatí.
Autor TASR
Piešťany 1. januára (TASR) - Mesto Piešťany hodnotí rok 2025 ako mimoriadne úspešný napriek zložitej ekonomickej situácii samospráv a častým legislatívnym zmenám. Skonštatoval to pre TASR primátor Piešťan Peter Jančovič s tým, že mesto pokračovalo v investíciách do oblastí, ktoré priamo zlepšujú kvalitu života obyvateľov. Najväčšou výzvou v budúcom období má byť rekonštrukcia Kolonádového mosta, s ktorou chce mesto začať v roku 2026.
Ako zdôraznil, jednou z priorít bolo posilňovanie sociálnych služieb v regióne s vysokým podielom starších obyvateľov. „Významným projektom je premena zariadenia Lumen, ktoré vďaka eurofondom prakticky nanovo budujeme, z pôvodných ôsmich lôžok vznikne tridsať,“ priblížil.
V oblasti verejných priestranstiev mesto dokončilo viacero rekonštrukcií. „Kompletnou obnovou prešla Štúrova ulica, kde pribudlo nové osvetlenie, chodníky, cyklochodník, zeleň aj povrch vozovky. Zmenou prešiel aj predstaničný priestor spolu s Dopravnou ulicou, ktoré sa stali dôstojným vstupom do mesta. Rozvoj cyklodopravy pokračoval otvorením trasy Piešťany - Vrbové a rekonštrukciami ulíc Záhradná a Nálepkova,“ doplnil. Mesto zároveň zavádzalo opatrenia súvisiace s tzv. chodníkovou novelou s cieľom zlepšiť parkovanie a prehľadnosť dopravy.
Pozornosti neušli ani cestovný ruch a kultúrne dedičstvo. „Obnovená fontánka pod Barlolámačom získala podobu pôvodne zamýšľanú architektom Emilom Bellušom. Pokračovala aj revitalizácia Mestského parku, kde sa v roku 2026 po získaní eurofondov obnoví centrálna lúka ako moderný priestor na stretávanie,“ ozrejmil.
Investície smerovali aj do školských budov. Mesto obnovilo fasádu a okná Základnej školy (ZŠ) Schererovej, elektroinštaláciu na ZŠ Vajanského, zateplilo Materskú školu (MŠ) 8. mája a opravilo MŠ na Valovej a Detvianskej ulici. Na MŠ Dubčeka vzniká dopravné ihrisko pre všetky školy v meste.
Okrem iného Piešťany v roku 2025 posilnili komunitný život, bezpečnosť a podporu kultúrnych a športových podujatí. „Podporili sme množstvo kultúrnych a športových podujatí - filmový festival Cinematic, Festival zábavy Piešťanské zábaly, Tradičné remeslá, Zlaté stuhy či Slovakmana,“ zhrnul. Nezaostáva ani kybernetická bezpečnosť, na ktorú radnica získala financie.
Pripravuje tiež modernizáciu mestskej autobusovej dopravy. Medzi ďalšie plány mesta na rok 2026 patrí napríklad pokračovanie obnovy ulíc, modernizácia škôl a budovanie nových športových priestorov vrátane skateparku a petangového ihriska.
