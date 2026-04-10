Mesto Piešťany pokračuje v príprave sanácie Kolonádového mosta
Podložie v Piešťanoch s výskytom tekutých pieskov podľa Benka výrazne komplikuje prácu projektantom aj zhotoviteľom.
Autor TASR
Piešťany 10. apríla (TASR) - Mesto Piešťany pokračuje v príprave sanácie Kolonádového mosta. Projekt má byť v najbližšom období zaradený do procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Do riešenia sa zapájajú aj odborníci, medzi nimi autorizovaný stavebný inžinier so špecializáciou na statiku a dynamiku stavieb Vladimír Benko, ktorého samospráva vymenovala za odborného garanta projektu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Podložie v Piešťanoch s výskytom tekutých pieskov podľa Benka výrazne komplikuje prácu projektantom aj zhotoviteľom. K stavu mosta uviedol, že problémy mostných konštrukcií na Slovensku sú odbornej verejnosti známe a súvisia aj s dlhodobým zanedbávaním údržby. „V prípade Kolonádového mosta zohralo úlohu aj podmývanie základov pilierov v dôsledku erózie dna rieky a zvýšených prietokov vody. Projekt preto počíta so zosilnením pôvodných pilót,“ ozrejmila.
Střelcová uviedla, že deformácie pilierov sa podľa neho dlhodobo monitorujú a počas stavebných prác sa plánuje zavedenie online monitoringu. V spolupráci so stavebnou fakultou by sa mal pilotne otestovať aj satelitný monitoring, ktorý sa využíva napríklad pri historických stavbách v zahraničí.
Súčasťou sanácie bude aj betónovanie pod vodou. „Ide o technologicky náročný proces, pri ktorom je potrebné zabrániť vymývaniu cementového mlieka a zabezpečiť správne ukladanie betónovej zmesi v mokrom prostredí,“ doplnila. Podľa Benka si takýto postup vyžaduje skúsený tím, špeciálne vybavenie aj nasadenie potápačov. Požiadavky na technológiu a kvalitu budú presne definované vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.
Samospráva už v závere minulého roka realizovala zameriavanie podvodných konštrukcií mosta. Merania poskytli projektantom detailný 3D obraz pilót pod vodnou hladinou s presnosťou na centimetre. Údaje budú slúžiť na spresnenie návrhu sanácie a technické naplánovanie stavebných prác. Paralelne prebieha aj geodetické sledovanie pohybov mosta, ktoré potvrdilo mierne horizontálne posuny v rádoch milimetrov.
Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov.
Podložie v Piešťanoch s výskytom tekutých pieskov podľa Benka výrazne komplikuje prácu projektantom aj zhotoviteľom. K stavu mosta uviedol, že problémy mostných konštrukcií na Slovensku sú odbornej verejnosti známe a súvisia aj s dlhodobým zanedbávaním údržby. „V prípade Kolonádového mosta zohralo úlohu aj podmývanie základov pilierov v dôsledku erózie dna rieky a zvýšených prietokov vody. Projekt preto počíta so zosilnením pôvodných pilót,“ ozrejmila.
Střelcová uviedla, že deformácie pilierov sa podľa neho dlhodobo monitorujú a počas stavebných prác sa plánuje zavedenie online monitoringu. V spolupráci so stavebnou fakultou by sa mal pilotne otestovať aj satelitný monitoring, ktorý sa využíva napríklad pri historických stavbách v zahraničí.
Súčasťou sanácie bude aj betónovanie pod vodou. „Ide o technologicky náročný proces, pri ktorom je potrebné zabrániť vymývaniu cementového mlieka a zabezpečiť správne ukladanie betónovej zmesi v mokrom prostredí,“ doplnila. Podľa Benka si takýto postup vyžaduje skúsený tím, špeciálne vybavenie aj nasadenie potápačov. Požiadavky na technológiu a kvalitu budú presne definované vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.
Samospráva už v závere minulého roka realizovala zameriavanie podvodných konštrukcií mosta. Merania poskytli projektantom detailný 3D obraz pilót pod vodnou hladinou s presnosťou na centimetre. Údaje budú slúžiť na spresnenie návrhu sanácie a technické naplánovanie stavebných prác. Paralelne prebieha aj geodetické sledovanie pohybov mosta, ktoré potvrdilo mierne horizontálne posuny v rádoch milimetrov.
Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov.