Mesto Piešťany rozdelí takmer 53.000 eur prostredníctvom dotácií

Piešťany 8. marca (TASR) – Mesto Piešťany zverejnilo výzvu na žiadosti o dotácie. Športové kluby, charitatívne organizácie, usporiadatelia kultúrnych podujatí, aktivisti v oblasti životného prostredia a ďalší sa o finančný príspevok môžu uchádzať do 5. apríla. Informovala o tom radnica na svojom webovom portáli.



Mesto poskytuje dotácie v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením podnikajúcim právnickým a fyzickým osobám. Na šport zastupiteľstvo vyhradilo 15.000 eur, na kultúrne aktivity 6500 eur a na zdravotníctvo a podporu ochrany zdravia je určených 6640 eur.



Pre charitatívnu a humanitárnu oblasť je v mestskom rozpočte na rok 2019 schválená suma 10.000 eur, na rozvoj školstva a vzdelávania 6640 eur, pre ekológiu 2000 eur a na aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja poslanci vyhradili 6000 eur.



Príslušný formulár nájdu žiadatelia o dotácie na webovej stránke mesta Piešťany. Žiadosti treba doručiť na adresu mestského úradu alebo do podateľne do 5. apríla. Poskytnutie dotácie do výšky 1000 eur po prerokovaní a odporučení príslušnej komisie mestského zastupiteľstva schvaľuje primátor. O žiadostiach o vyššiu sumu rozhodujú poslanci.