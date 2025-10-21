Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Piešťany si pripomína 80. výročie udelenia štatútu mesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od roku 1945 užívajú Piešťany štatút mesta, slávnostná inštalácia sa uskutočnila 21. októbra 1945 za účasti predstaviteľov úradu, spolkov, vojska a verejného života.

Piešťany 21. októbra (TASR) - Mesto Piešťany si v utorok pripomína 80. výročie udelenia štatútu mesta. Pri tejto príležitosti radnica pripravila trojdňové oslavy, ktoré sa začnú slávnostným zasadnutím Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok (23. 10.) o 17.00 h vo veľkej sále Domu umenia. Oslavy potrvajú do soboty 25. októbra. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.

Na zasadnutí MsZ budú odovzdané Ceny mesta Piešťany a Čestné občianstvo mesta Piešťany osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho dobré meno. V piatok (24. 10.) od 16.00 h sa v Hudobnom pavilóne uskutoční hudobný večer s DJ Mattom, po ktorom bude nasledovať slávnostné krájanie torty.

Sobotný program bude patriť Kultúrno-spoločenskému centru Fontána. Od 10.00 h čaká deti interaktívne predstavenie, o 15.00 h diskusia s úspešnými piešťanskými športovcami a o 17.00 h rozhovor so ženami, ktoré boli v minulosti ocenené Cenou mesta Piešťany. Vyvrcholením osláv bude vernisáž výstavy fotografií a kroník k 80. výročiu mesta o 19.00 h, ktorá potrvá do 9. novembra.

Od roku 1945 užívajú Piešťany štatút mesta, slávnostná inštalácia sa uskutočnila 21. októbra 1945 za účasti predstaviteľov úradu, spolkov, vojska a verejného života. Od roku 1954 dostali štatút kúpeľného mesta a od roku 1956 štatút kúpeľného mesta medzinárodného významu. V roku 1996 sa Piešťany stali okresným mestom. Tento rok si pripomenú aj 155. výročie narodenia Ľudovíta Wintera. Budovateľ piešťanských kúpeľov sa narodil 1. novembra 1870.
