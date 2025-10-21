< sekcia Regióny
Mesto Piešťany si pripomína 80. výročie udelenia štatútu mesta
Od roku 1945 užívajú Piešťany štatút mesta, slávnostná inštalácia sa uskutočnila 21. októbra 1945 za účasti predstaviteľov úradu, spolkov, vojska a verejného života.
Autor TASR
Piešťany 21. októbra (TASR) - Mesto Piešťany si v utorok pripomína 80. výročie udelenia štatútu mesta. Pri tejto príležitosti radnica pripravila trojdňové oslavy, ktoré sa začnú slávnostným zasadnutím Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok (23. 10.) o 17.00 h vo veľkej sále Domu umenia. Oslavy potrvajú do soboty 25. októbra. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Na zasadnutí MsZ budú odovzdané Ceny mesta Piešťany a Čestné občianstvo mesta Piešťany osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho dobré meno. V piatok (24. 10.) od 16.00 h sa v Hudobnom pavilóne uskutoční hudobný večer s DJ Mattom, po ktorom bude nasledovať slávnostné krájanie torty.
Sobotný program bude patriť Kultúrno-spoločenskému centru Fontána. Od 10.00 h čaká deti interaktívne predstavenie, o 15.00 h diskusia s úspešnými piešťanskými športovcami a o 17.00 h rozhovor so ženami, ktoré boli v minulosti ocenené Cenou mesta Piešťany. Vyvrcholením osláv bude vernisáž výstavy fotografií a kroník k 80. výročiu mesta o 19.00 h, ktorá potrvá do 9. novembra.
Od roku 1945 užívajú Piešťany štatút mesta, slávnostná inštalácia sa uskutočnila 21. októbra 1945 za účasti predstaviteľov úradu, spolkov, vojska a verejného života. Od roku 1954 dostali štatút kúpeľného mesta a od roku 1956 štatút kúpeľného mesta medzinárodného významu. V roku 1996 sa Piešťany stali okresným mestom. Tento rok si pripomenú aj 155. výročie narodenia Ľudovíta Wintera. Budovateľ piešťanských kúpeľov sa narodil 1. novembra 1870.
Na zasadnutí MsZ budú odovzdané Ceny mesta Piešťany a Čestné občianstvo mesta Piešťany osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho dobré meno. V piatok (24. 10.) od 16.00 h sa v Hudobnom pavilóne uskutoční hudobný večer s DJ Mattom, po ktorom bude nasledovať slávnostné krájanie torty.
Sobotný program bude patriť Kultúrno-spoločenskému centru Fontána. Od 10.00 h čaká deti interaktívne predstavenie, o 15.00 h diskusia s úspešnými piešťanskými športovcami a o 17.00 h rozhovor so ženami, ktoré boli v minulosti ocenené Cenou mesta Piešťany. Vyvrcholením osláv bude vernisáž výstavy fotografií a kroník k 80. výročiu mesta o 19.00 h, ktorá potrvá do 9. novembra.
Od roku 1945 užívajú Piešťany štatút mesta, slávnostná inštalácia sa uskutočnila 21. októbra 1945 za účasti predstaviteľov úradu, spolkov, vojska a verejného života. Od roku 1954 dostali štatút kúpeľného mesta a od roku 1956 štatút kúpeľného mesta medzinárodného významu. V roku 1996 sa Piešťany stali okresným mestom. Tento rok si pripomenú aj 155. výročie narodenia Ľudovíta Wintera. Budovateľ piešťanských kúpeľov sa narodil 1. novembra 1870.