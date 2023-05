Mesto plánuje na budúci školský rok otvoriť 39 prváckych tried

Nitra 22. mája (TASR) - Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v Nitre sa zapísalo celkovo 1097 detí. Podľa radnice sa tak na budúci školský rok bude môcť na 14 základných školách vytvoriť 39 prváckych tried.



Podľa odboru školstva na mestskom úrade však bude reálny počet prvákov menší. "Súvisí to s tým, že mnohí rodičia svoje deti zapísali na viaceré školy. Celkovo bolo takto zapísaných 136 detí, v niektorých prípadoch až na päť škôl. ZŠ sa v súčinnosti so zákonnými zástupcami dieťaťa medzi sebou dohodnú, ktorá škola môže dieťa prijať," vysvetlil mestský úrad.



Na budúci školský rok sa v Nitre najviac detí zapísalo do prvého ročníka na ZŠ Benkova, celkovo ich bolo 146. Nasledujú ZŠ Nábrežie mládeže so 129 a ZŠ Kniežaťa Pribinu so 116 zapísanými deťmi. Najmenej detí zapísali rodičia na ZŠ Ščasného, kde by malo na budúci rok nastúpiť do prvého ročníka 11 detí.