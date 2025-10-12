< sekcia Regióny
Mesto pod tlakom kolón: Toto sú najvyťaženejšie cesty v Detve
Vyťažená je Záhradná ulica, kde sa hodnota pohybuje na 4000 áut za 24 hodín.
Autor TASR
Detva 12. októbra (TASR) - Najvyťaženejšími cestami v Detve sú úseky od vstupu do mesta pri obchodnom dome na Štefánikovej ulici po križovatku s Ulicou Andreja Hlinku. Vyplýva to z analýz územného generelu dopravy mesta, ktorý však ešte nie je ukončený. TASR o tom informoval referent cestnej dopravy Ľubomír Tkáč z mestského úradu.
Uviedol, že tento úsek je na hranici celkovej kapacity s počtom vozidiel v rozsahu 13.295 až 14.421 za 24 hodín. Následne intenzita dopravy v okolí klesá na hodnoty 10.000 áut za 24 hodín. Takáto je až po križovatku pri bývalej píle v starej časti mesta. Ďalej sa podľa neho doprava rozplýva do ulíc v starej Detve, čo generuje záťaž na komunikácie v tejto časti. „Vyťažená je aj Záhradná ulica, kde sa hodnota pohybuje na 4000 áut za 24 hodín,“ objasnil. Doplnil, že poslancom na zasadnutí mestského zastupiteľstva zatiaľ predstavili analytickú časť územného generelu dopravy.
Ako ďalej uviedol, plánovanú parkovaciu politiku Detvy zatiaľ neukončili, v súčasnosti je v procese spracovávania. „Čo sa týka spoplatnenia parkovania, zatiaľ nad tým neuvažujeme. Mesto v prvom rade preferuje vytvorenie minimálneho dostatočného množstva parkovacích miest,“ zdôraznil referent cestnej dopravy.
Člen mestskej parkovacej komisie Radovan Červienka v minulosti priblížil, že hlavný úsek cez mesto je cesta tretej triedy a patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju. „V rámci nej je celkovo šesť križovatiek, ktoré sú problematické, od napojenia na cestu prvej triedy až po križovatku pri letnom štadióne,“ poznamenal. Mesto však nemôže investovať do cudzieho majetku, teda nemôže riešiť úpravu napríklad kruhovými križovatkami.
