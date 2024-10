Mesto Podolínec chce postaviť novú telocvičňu za 2,5 milióna eur

Podolínec 1. októbra (TASR) - Mesto Podolínec v okrese Stará Ľubovňa chce postaviť novú telocvičňu za 2,5 milióna eur. Zdroje chce pritom získať z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Výstavbu schválila Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.



Spolufinancovanie mesta bude vo výške 200.000 eur. "Samotnej výstavbe ešte bude predchádzať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, administratívna kontrola a, samozrejme, verejné obstarávanie," uviedla radnica.



Primátor Michal Marhefka pre TASR potvrdil, že myšlienka postaviť novú telocvičňu je stará 30 rokov. "V roku 2019 sme sa začali týmto nápadom viac zaoberať a hlavne riešiť, kde telocvičňu postaviť. Napokon sme sa rozhodli, že bude v areáli našej školy na mieste, kde je v súčasnosti detské ihrisko, ktoré presunieme inde, ostane však v areáli školy," priblížil s tým, že budova telocvične bude mať rozmery 45 krát 22 metrov. Vedľa nej by chceli postaviť aj ďalšie menšie ihrisko.



Ide o jednu z najväčších investícií mesta za posledné desiatky rokov. Vďaka tomu, že alokáciu na projekt schválila Rada pre partnerstvo PSK, mohol by byť podľa Marhefku ďalší proces schvaľovania jednoduchší. Projekt by mal byť financovaný z Operačného programu Slovensko. "Alokácia bola takmer osem miliónov eur, čo akurát postačí na tri projekty, a náš bol vyhodnotený práve ako tretí. To, čo sa teraz udialo, neznamená, že už máme pridelené prostriedky, ale je to veľký krok, aby sme mohli požiadať ministerstvo investícií o samotnú dotáciu," objasnil primátor. Zatiaľ podľa neho nie je jasné, či budú projekt spolufinancovať z vlastných alebo úverových zdrojov.



Cieľom samosprávy je začať stavať na budúci rok a v roku 2026 dať do užívania žiakom, učiteľom, ale aj širokej verejnosti priestor na šport na najvyššej úrovni. Marhefka verí, že sa vďaka novej telocvični podarí opäť naštartovať činnosť miestnych športových klubov, najmä volejbalu, ktorý má v Podolínci bohatú históriu a aktuálne zažíva rozmach.