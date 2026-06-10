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Mesto podporí festival Divadelná Nitra sumou 45.000 eur
„Mestskí poslanci sa zomkli a mesto podalo festivalu pomocnú ruku,“ skonštatoval na sociálnej sieti primátor Nitry Marek Hattas.
Autor TASR
Nitra 10. júna (TASR) - Nitrianska samospráva podporí medzinárodný festival Divadelná Nitra. Mestskí poslanci preň na svojom júnovom rokovaní odsúhlasili mimoriadnu dotáciu 45.000 eur. Urobili tak po tom, ako Rada Fondu na podporu umenia Divadelnej Nitre neschválila podporu.
„Mestskí poslanci sa zomkli a mesto podalo festivalu pomocnú ruku,“ skonštatoval na sociálnej sieti primátor Nitry Marek Hattas. Zároveň zdôraznil, že medzinárodný festival Divadelná Nitra počas svojich 34 ročníkov priniesol stovky výnimočných predstavení a umelcov z celého sveta. „Formoval generácie ľudí, otváral dôležité spoločenské témy a pomohol vytvoriť z Nitry mesto, ktoré je rešpektované ďaleko za hranicami Slovenska,“ skonštatoval primátor.
Riaditeľka festivalu Anna Šimončičová rozhodnutie mestských poslancov ocenila. „Ďakujeme všetkým za podporu a dôveru. Je nám jasné, že takéto rozhodnutie sa nerodilo ľahko. O to viac si ho ceníme,“ uviedla na sociálnej sieti.
„Mestskí poslanci sa zomkli a mesto podalo festivalu pomocnú ruku,“ skonštatoval na sociálnej sieti primátor Nitry Marek Hattas. Zároveň zdôraznil, že medzinárodný festival Divadelná Nitra počas svojich 34 ročníkov priniesol stovky výnimočných predstavení a umelcov z celého sveta. „Formoval generácie ľudí, otváral dôležité spoločenské témy a pomohol vytvoriť z Nitry mesto, ktoré je rešpektované ďaleko za hranicami Slovenska,“ skonštatoval primátor.
Riaditeľka festivalu Anna Šimončičová rozhodnutie mestských poslancov ocenila. „Ďakujeme všetkým za podporu a dôveru. Je nám jasné, že takéto rozhodnutie sa nerodilo ľahko. O to viac si ho ceníme,“ uviedla na sociálnej sieti.