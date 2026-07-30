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Mesto Poltár bude mať v prenájme garáže v miestnej spojenej škole
Hasiči v Poltári už v súčasnosti využívajú novú stanicu, ktorú majú k dispozícii od konca apríla tohto roka.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. júla (TASR) - Mesto Poltár bude mať v dlhodobom prenájme od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) garáže v miestnej spojenej škole. Využívať ich bude na umiestnenie techniky pre dobrovoľných hasičov. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Spresnila, že podmienky nájmu vychádzajú zo schváleného uznesenia krajského zastupiteľstva. Predmetom sú tri garážové stojiská v budove školy. „Zmluvu uzatvorí priamo škola s mestom Poltár na desať rokov s nájomným vo výške jedno euro mesačne,“ objasnila. Nájomca bude zároveň uhrádzať prevádzkové náklady podľa vyčíslenia prenajímateľa. Predpokladaný začiatok nájmu je od 1. augusta tohto roka. Súčasťou schváleného nájmu nie sú podľa nej žiadne hnuteľné veci.
V dôvodovej správe v materiáli pre poslancov Zastupiteľstva BBSK sa uvádza, že prínosom nájmu je materiálno-technické zabezpečenie pre dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní dôležité úlohy v oblasti požiarnej ochrany a civilnej obrany v Poltári. Správca predmetného majetku túto časť stavby nepotrebuje a nevyužíva na potreby výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa správy do 30. apríla tohto roka ju prenajímal Ministerstvu vnútra SR na činnosť poltárskeho profesionálneho hasičského zboru.
Hasiči v Poltári už v súčasnosti využívajú novú stanicu, ktorú majú k dispozícii od konca apríla tohto roka. Nachádza sa blízko železničnej stanice. Jej výstavba trvala približne rok a má dve podlažia. Prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič poznamenal, že hasiči mali dovtedy prenajaté nevyhovujúce priestory. Ich administratívne a odpočinkové miestnosti sa nachádzali mimo garáže a presun za technikou ich pred výjazdom zdržiaval. „Na výstavbu išlo 1.860.000 eur z plánu obnovy a ďalších približne 100.000 eur sme do interiérového vybavenia dali z rozpočtu,“ povedal.
Spresnila, že podmienky nájmu vychádzajú zo schváleného uznesenia krajského zastupiteľstva. Predmetom sú tri garážové stojiská v budove školy. „Zmluvu uzatvorí priamo škola s mestom Poltár na desať rokov s nájomným vo výške jedno euro mesačne,“ objasnila. Nájomca bude zároveň uhrádzať prevádzkové náklady podľa vyčíslenia prenajímateľa. Predpokladaný začiatok nájmu je od 1. augusta tohto roka. Súčasťou schváleného nájmu nie sú podľa nej žiadne hnuteľné veci.
V dôvodovej správe v materiáli pre poslancov Zastupiteľstva BBSK sa uvádza, že prínosom nájmu je materiálno-technické zabezpečenie pre dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní dôležité úlohy v oblasti požiarnej ochrany a civilnej obrany v Poltári. Správca predmetného majetku túto časť stavby nepotrebuje a nevyužíva na potreby výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa správy do 30. apríla tohto roka ju prenajímal Ministerstvu vnútra SR na činnosť poltárskeho profesionálneho hasičského zboru.
Hasiči v Poltári už v súčasnosti využívajú novú stanicu, ktorú majú k dispozícii od konca apríla tohto roka. Nachádza sa blízko železničnej stanice. Jej výstavba trvala približne rok a má dve podlažia. Prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič poznamenal, že hasiči mali dovtedy prenajaté nevyhovujúce priestory. Ich administratívne a odpočinkové miestnosti sa nachádzali mimo garáže a presun za technikou ich pred výjazdom zdržiaval. „Na výstavbu išlo 1.860.000 eur z plánu obnovy a ďalších približne 100.000 eur sme do interiérového vybavenia dali z rozpočtu,“ povedal.