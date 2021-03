Mesto Poltár cez veľkonočné sviatky otvorí dve odberové miesta

Poltár 31. marca (TASR) - Mesto Poltár otvorí odberové miesta na testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 aj počas veľkonočných sviatkov. Samospráva o tom informuje na svojej webstránke s tým, odbery budú robiť každý deň okrem Veľkonočnej nedele. Vtedy budú odberové miesta v Poltári zatvorené.



Záujemcovia sa môžu prísť otestovať do areálu TJ Sklotatran Poltár a do mestskej športovej haly na Sklárskej ulici. Hala však bude k dispozícii iba v sobotu (3. 4.), podrobné informácie a otváracie hodiny oboch miest nájdu občania na webe mesta. „Žiadame obyvateľov, ktorým platnosť certifikátu končí v nedeľu alebo v pondelok (4. - 5. 4.), aby v prípade potreby testovania navštívili odberné miesto v sobotu,“ dodáva mestský úrad.



Podľa informácií na stránke ministerstva zdravotníctva bude od pondelka (5. 4.) okres Poltár aj naďalej v čiernej farbe, čo je štvrtý stupeň varovania COVID automatu. Z toho vyplýva, že na cestu do práce je potrebný test, ktorý nie je starší ako sedem dní.



Mesto Poltár v súvislosti so šírením nového koronavírusu poskytuje osamelým dôchodcom, ťažko zdravotne postihnutým a ľuďom v karanténe bezplatnú službu nákupu. Patrí tam nákup základných potravín, drogérie a liekov prostredníctvom zamestnancov komunitného centra, ktorí majú služobný preukaz. V prípade záujmu o túto službu môžu občania kontaktovať komunitné centrum na telefónnom čísle +421 948 584 500.