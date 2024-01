Mesto Poltár chce hospodáriť s rozpočtom viac ako desať miliónov eur

Poltár 2. januára (TASR) - Mesto Poltár plánuje tento rok hospodáriť s rozpočtom viac ako desať miliónov eur. TASR to potvrdila Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že rozpočtovaná suma je 10.056.889 eur. "Reflektuje potreby modernizácie a rozvoja mestskej infraštruktúry, s osobitným dôrazom na rekonštrukciu miestnych komunikácií a mestských budov," objasnila.



Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu predstavujú sumu 2.429.768 eur. Investovať ich chcú do zlepšenia stavu miestnych komunikácií. Súčasťou sú aj opravy a modernizácia existujúcich budov a podpora projektov v meste. "Prebytkové finančné operácie vo výške 95.807 eur poskytujú pružnosť pre budúce investície a projekty," spresnila Očenášová s tým, že bežné výdavky dosahujú sumu 7.531.313 eur. Alokované budú na mestskú samosprávu a mestské organizácie. Patria medzi ne napríklad materské školy, základné školy, základná umelecká škola i zariadenie sociálnych služieb. Sú to aj technické služby, vývoz odpadu i verejné osvetlenie.



Podľa mesta súčasťou bežných výdavkov sú aj dotácie na šport. Pri zostavovaní rozpočtu sa mesto stretlo s výpadkom podielových daní, čo vyžadovalo úpravy v plánovaní výdavkov. "Je to výzva, ktorú zdieľajú stovky ďalších miest a obcí na Slovensku, ktoré sa snažia efektívne riadiť svoje financie a zabezpečiť udržateľný rozvoj," zdôraznil primátor Peter Sitor. Doplnil, že rozpočet reflektuje práve na daný výpadok a nebolo jednoduché ho pripraviť.



Návrh rozpočtu na rok 2024 schválili mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva v decembri minulého roka.