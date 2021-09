Mesto Poltár zriadilo sociálny šatník pre ľudí v neľahkej situácii

Poltár 7. septembra (TASR) - Sociálny šatník na pomoc ľudom v neľahkej životnej situácii otvorili začiatkom septembra v Poltári. Šatník sa nachádza v objekte mestskej tržnice a za niekoľko dní od jeho otvorenia už prejavili záujem o oblečenie desiatky ľudí.



"Oblečenie poskytujeme bezplatne, a to osobám s nízkym príjmom, teda ľudom, ktorí nám prinesú potvrdenie o hmotnej núdzi, mamičkám na materskej dovolenke, dôchodcom či občanom bez domova," uviedla pre TASR terénna sociálna pracovníčka mesta Marcela Golianová.



Podľa nej s myšlienkou zriadiť sociálny šatník prišla primátorka Martina Brisudová. "Prvý kamión s oblečením sme získali v rámci humanitárnej pomoci z Bratislavy. Po otvorení šatníka nám už začali prinášať nevyužité šatstvo aj obyvatelia nášho mesta a okolia," priblížila. "Najviac máme aktuálne detského oblečenia, okrem toho ponúkame napríklad aj hračky či bielu techniku," pripomenula.



Sociálny šatník je otvorený v pondelok a v piatok, v čase od 8.00 h do 15.00 h. "Každú stredu v čase od 11.00 h do 15.00 h prijímame veci, ktoré ľudia doma už nepotrebujú, sú však ešte funkčné, čisté a nepoškodené," doplnila Golianová.