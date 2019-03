Mesto Poprad ako prvé na Slovensku získalo protikorupčný certifikát

Prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná dodala, že teraz začnú všetky podmienky certifikátu postupne zavádzať do praxe.

Poprad 6. marca (TASR) – Mesto Poprad ako prvé na Slovensku získalo certifikát systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Primátorovi Popradu Antonovi Dankovi ho v stredu odovzdal vedúci certifikačného orgánu manažérskych systémov PQM Ján Pisoň.



"Je to medzinárodná protikorupčná norma, ešte bývalé vedenie sa prihlásilo o možnosť zavedenia tohto systému a my sme v tom pokračovali. Som rád, že sa to podarilo a vnímam to tak, že to nie je len papier, ale čaká nás tvrdá práca. Všetkých chceme presvedčiť o tom, že to s bojom s korupciou myslíme vážne," uviedol Danko.



Iniciatíva na získanie tohto certifikátu vznikla v novembri 2017 a pokračovala v spolupráci s popradskou pobočkou Univerzity Mateja Bela (UMB). Vedúci inštitútu manažérskych systémov popradskej pobočky UMB Ján Závadský, podotkol, že v rámci projektu si mesto osvojilo všetky postupy, ktoré norma žiada. "Tie sa týkajú rizikovosti zamestnancov, konfliktu záujmov, analýzy dôveryhodnosti, korupcie obchodných partnerov, evidencie darov, oznamovania korupcie, jej vyšetrovania, ale aj ochrany oznamovateľov či zabraňovania diskriminácie tých, ktorí korupciu oznamujú. Všetko toto si mesto osvojilo, zaviedlo a hlavne dodržiava," konštatoval s tým, že počas viac ako ročného obdobia prešiel analýzou rizikovosti každý z približne troch stoviek zamestnancov mesta.



"Táto norma stanovuje, ako definovať a ako riadiť celú protikorupčnú činnosť. Mesto by malo aj navonok prezentovať, že má takýto postup a korupčné správanie je neprijateľné. Zamestnanci, ktorí sa s tým stretnú, by mali aj primerane reagovať. Nechceme hovoriť, že táto norma je odstrašujúcim elementom, je to skôr norma, ktorá pomáha organizáciám aplikovať postupy na zamedzenie korupčných vplyvov," vysvetlil Pisoň. Túto normu môžu získať aj iné organizácie či inštitúcie, získali ju už napr. stanice technickej a emisnej kontroly.



Pisoň dodal, že mesto Poprad, ktoré certifikát získalo na tri roky ako prvá slovenská samospráva, ho bude musieť dodržiavať a zlepšovať. Každoročne bude preverovaný a radnica bude veľmi tvrdo sledovaná z rôznych strán, či už občanmi, médiami, obchodnými partnermi i certifikačným orgánom. "Ak sa objavia čo i len menšie pochybnosti, uskutoční sa kontrola. Úsilie, ktoré mesto a jeho pracovníci s projektovým tímom vynaložili, bolo úspešné, systém je však aj v očakávaniach do budúcna veľmi tvrdý," zdôraznil Pisoň.



Prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná dodala, že teraz začnú všetky podmienky certifikátu postupne zavádzať do praxe. "Máme nulovú toleranciu korupčného správania. Celý systém je pripravený tak, že ku každej verejnej súťaži budú musieť naši potenciálni dodávatelia vypĺňať protikorupčný dotazník, v ktorom sa zaviažu, že nebudú postupovať korupčne. Taktiež naši zamestnanci majú nulovú toleranciu a pri každom styku s vonkajším prostredím sú pod hrozbou, že keby prijali nejaké výhody, porušili by tento manuál a môže dôjsť aj k ich odchodu do zamestnania," objasnila Netočná. Pokračovala, že všetci pracovníci boli poučení a v prípade, že im niekto ponúkne výhody, sú povinní to hlásiť, prípadne evidovať každý dar, ktorý dostanú. Zároveň je na úrade osoba, ktorá spolu s hlavnou kontrolórkou bude vykonávať dozor. "Aj pre verejnosť je vytvorené prostredie na útvare hlavného kontrolóra, kde môžu občania hlásiť korupčné správanie," upozornila prednostka.



Do zavedenia tohto certifikátu sa púšťa aj Úrad vlády SR. "Mesto Poprad je pre nás vzorom, je prvé, kto to vo verejnej správe urobil, a my chceme v dobrej praxi pokračovať. Naším cieľom je do Združenia miest a obcí Slovenska postupne prenášať dobré vízie a dobré časti z tohto systému tak, aby nezaťažovali štátnu správu. O rok by sme chceli mesto Poprad dobehnúť a získať tiež tento certifikát," dodal riaditeľ odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Peter Kovařík.