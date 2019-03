Mesto Poprad chce odpredať svoj podiel v akvaparku

Primátor Popradu Anton Danko poslancov informoval, že o možnom predaji podielu už hovoril s majoritným vlastníkom akvaparku a ten s predajom súhlasí.

Poprad 5. marca (TASR) – Na minulotýždňovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade sa poslanci okrem iného zaoberali aj návrhom na predaj podielu mesta v tamojšom akvaparku. Radnica argumentuje tým, že spoločnosť Aquapark Poprad s.r.o. od jej založenia nevyplatila mestu žiaden podiel zo zisku. Poslanci po diskusii návrh schválili.



Primátor Popradu Anton Danko poslancov informoval, že o možnom predaji podielu už hovoril s majoritným vlastníkom akvaparku a ten s predajom súhlasí. Zároveň dodal, že mesto by zdroje z predaja podielu investovalo napríklad do rekonštrukcie Námestia sv. Egídia, ktoré je podľa neho vo veľmi zlom stave.



S návrhom nesúhlasila skupina šiestich nezávislých poslancov z Klubu 22. Tí tvrdia, že samospráva chce týmto krokom pokračovať vo výpredaji mestského majetku. Peter Dujava konštatoval, že odchodu mesta zo spoločnosti by mala predchádzať široká verejná diskusia. Zároveň sa pýta, prečo bola samospráva 17 rokov pasívna, a prečo by k odpredaju podielu malo prísť práve teraz.



"Akvapark je kľúčovým subjektom cestovného ruchu v Poprade, ale i v regióne. Ide o bonitnú firmu, veľkého zamestnávateľa, podporujú šport a pod. Primátor dostal od zastupiteľstva podľa mňa veľmi silný mandát na rokovanie. Iba on sám. Najprv mal byť vypracovaný podrobný audit a dosahová štúdia. V tomto prípade by som navrhol komisiu z poslancov a odborníkov, ktorí dajú konečný návrh. Predať, alebo nepredať," konštatoval ďalší z poslancov Igor Wzoš. Podľa neho je treba zvažovať všetky okolnosti a potom sa zodpovedne rozhodnúť.



Výška vkladu mesta Poprad v obchodnej spoločnosti je necelých 25.000 eur, čo predstavuje 15 percent základného imania akvaparku. Poslanci napokon zámer radnice väčšinovými hlasmi schválili a poverili tak primátora, aby vykonal príslušné právne úkony a začal potrebné rokovania.