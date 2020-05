Poprad 22. mája (TASR) – Mesto Poprad nasvietilo ďalších 15 priechodov pre chodcov. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že v čase narastajúcej intenzity cestnej premávky samospráva pokračuje v prevencii nehodovosti na cestách.



Podľa vedúcej odboru výstavby Mestského úradu v Poprade Kristíny Horákovej stavenisko odovzdávali minulý rok v októbri a práce boli ukončené začiatkom apríla tohto roka. Celkové náklady predstavujú sumu vyše 120.000 eur.



„Po nástupe do funkcie som sľúbil, že sa bude pokračovať v tom, aby chodci v našom meste boli ešte vo väčšom bezpečí na cestách a týmto krokom už máme nasvietených zhruba 90 percent najfrekventovanejších priechodov v našom meste,“ uviedol primátor mesta Anton Danko.



Tohto roku radnica pristúpila k nasvieteniu iným spôsobom, LED svietidlá namontovali na samotný priechod do vozovky, ale pribudli výstražné blikavé svetlá pred priechodom, ktoré budú motoristov upozorňovať na priechod pre chodcov po celý deň.



Nové osvetlenie realizovali na ďalších frekventovaných priechodoch, akými je sídlisko Juh V na ulici Moyzesovej a Juh III na ulici Uherovej. Ďalej v centre mesta na ulici Štefánikovej pri pošte, na Levočskej ulici na začiatku pešej zóny, na ulici Francisciho – most a na ulici J. Curie. Osvetlenie pribudlo aj v Matejovciach na ulici Hlavnej, vo Veľkej na ulici F. Kráľa, Scherffelovej a rovnako aj v Kvetnici.