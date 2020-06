Mesto Poprad otvorí detské jasle od 3. júna

Poprad 1. júna (TASR) – Mesto Poprad otvorí detské jasle na Ulici mládeže od 3. júna. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že zamestnancov zariadenia vo štvrtok (28. 5.) testovali rýchlotestami na ochorenie COVID-19, pričom všetci skončili s negatívnym výsledkom.



Mesto uvádza, že zamestnanci zariadenia musia dodržiavať viacero opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Po príchode dieťaťa do zariadenia uskutočnia ranný filter, ktorý zahŕňa meranie teploty. Jednotlivé skupiny detí budú ráno prichádzať do zariadenia v stanovenom čase a do budovy budú vstupovať cez určený vchod. Zamestnanci zabezpečia v miestnosti, kde sa zdržiava skupina detí, časté vetranie a organizujú väčšiu časť dňa vonku. Pravidelne dezinfikujú všetky priestory zariadenia a zabezpečia minimálne jeden meter vzdialenosť medzi ležadlami na spanie pre deti. Stravovanie bude zabezpečené štandardným spôsobom, avšak vo zvýšenej miere sa bude dbať na dodržiavanie opatrení súvisiacich s prípravou stravy. Deti do troch rokov nemusia mať prekrytú tvárovú časť.



Podľa radnice, zákonný zástupca dieťaťa do budovy zariadenia v žiadnom prípade svojvoľne nevstupuje, len podľa dohodnutého harmonogramu. V priestoroch zariadenia sa zdržiava maximálne desať minút, a to vždy s rúškom na tvári. Dieťa odovzdáva a preberá v stanovených časoch, nie ľubovoľne. Pri prvom nástupe dieťaťa alebo po každom prerušení viac ako tri dni predkladá zodpovednému zamestnancovi písomné "čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa" a "usmernenie týkajúce sa návratu detí do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – podmienky prevádzky zariadenia". Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného zamestnanca a vedúcu zariadenia o podozrení, potvrdenom výskyte COVID-19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa. Za týchto okolností bude dieťa zo zariadenia vylúčené.