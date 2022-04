Mesto Poprad prichýlilo utečencov v športovej hale

Poprad 7. apríla (TASR) - Mesto Poprad prichýlilo utečencov z Ukrajiny v športovej hale. Samospráva bola pre ich prerozdeľovanie medzi krajmi a okresmi Slovenska v pohotovosti. „Rozhodol som sa, že núdzové ubytovanie im poskytneme v Aréne. Čo sa týka veľkosti priestoru, počtu a vybavenia hygienických zariadení, sú tam vytvorené určite lepšie podmienky ako v telocvičniach základných škôl,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.



Zamestnanci mesta i Arény museli všetko potrebné pripraviť v utorok (5. 4), aj keď ešte radnica nevedela, kedy a koľko Ukrajincov vôbec príde. O deň neskôr pred polnocou prišlo v autobuse 35 ukrajinských utečencov, z toho desať malých detí. Na prekrytej palubovke ich čakali matrace s plachtami a vankúšom, obliečkou, ako aj deky na prikrytie.



„K dispozícii mali aj balené vody, kávu, čaj, hygienické potreby, plienky, varnú kanvicu či sladkosti pre deti. Zišli sa nám veci, ktoré sme predvídavo práve pre túto príležitosť odložili z popradskej zbierky, ktorá prebiehala práve u nás v Aréne,“ priblížil vedúci popradskej športovej haly Ladislav Gromovský.



Mesto koordinuje ďalšie aktivity so Slovenským Červeným krížom (SČK). Vo štvrtok ráno absolvovali všetci Ukrajinci testy na ochorenie COVID-19 a pracovníci SČK im budú zabezpečovať celodennú stravu. Do desiatich dní sa utečenci musia rozhodnúť, či zostanú v Poprade alebo budú pokračovať v ceste ďalej na západ. Počas tohto obdobia sa o nich mesto postará.



„V týchto dňoch musíme prejaviť našu spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v krízovej životnej situácii, bez akýchkoľvek prostriedkov a strechy nad hlavou. Naša pomoc môže aspoň čiastočne zmierniť ich utrpenie. Urobíme všetko pre to, aby sa v Poprade cítili dobre a bezpečne,“ uzatvára popradský primátor.