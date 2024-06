Mesto Poprad upozorňuje na uzáveru cesty na Partizánskej ulici

Poprad 3. júna (TASR) - Mesto Poprad upozorňuje na úplnú uzáveru cesty na Partizánskej ulici, ku ktorej dôjde počas nasledujúceho víkendu. Samospráva na webovej stránke informovala, že obmedzenie začne platiť v sobotu 8. júna o 7.00 h a potrvá do nedele 9. júna do 16.00 h. Dôvodom je výstavba okružnej križovatky na sídlisku Západ.



"Obchádzková trasa bude vedená po uliciach Slovenského odboja - Hraničná - Traktorová a Partizánska. V tejto súvislosti dôjde aj k zmenám na linkách mestskej hromadnej dopravy číslo 3 a 6, ako aj regionálnej prímestskej dopravy. Tie budú presmerované cez ulicu Hraničnú s obsluhou zastávok Kovošrot a Hraničná," uviedlo mesto s tým, že namiesto zastávok Podtatranská a Štúrova budú v približne rovnakých časoch obsluhované zastávky Kovošrot a Hraničná.



Výstavba kruhovej križovatky ulíc Partizánska a Podtatranská sa začala zhruba pred mesiacom, práce potrvajú do decembra. Dôvodom je najmä zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.